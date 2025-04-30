Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение подрывают мирные усилия. Об этом в среду, 30 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты», — написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявление Зеленского о том, что Киев выбирает «болевые точки РФ», побуждающие Москву к дипломатии.

Как указала Захарова, глава киевского режима не просто делает экстремистские заявления, но еще и кичится ими как «классический террорист».

28 апреля дипломат заявила, что у идеологии Киева экстремистский характер в связи с одобрительным высказыванием президента Украины об осуществлении терактов на территории России. По ее мнению, подобная позиция может привести к росту терроризма во всем мире.