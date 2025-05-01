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Эксперт заявил о популистском характере пошлин США в 500% на нефть из РФ

Эксперт Андрианов: возможные пошлины США в 500% на нефть из РФ — это популизм
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Разработанный в США законопроект о пошлинах в 500% для стран, которые будут покупать нефть в России, носит популистский характер. Об этом в беседе с «Известиями» 1 мая заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Агентство Bloomberg 1 мая сообщило, что 72 из 100 членов cената США поддержали законопроект, в котором предлагается ввести пошлины со ставкой в 500% в отношении товаров из стран, покупающих российские углеводороды, топливо и уран. Кроме того, проект запрещает операции с суверенным долгом РФ (покупку облигаций федзайма).

Как заявил инициатор проекта республиканец Линдси Грэм (внесен РФ в перечень экстремистов и террористов), законопроект должен помочь Трампу в переговорах с Москвой по украинскому конфликту.

По мнению Андрианова, данный законопроект носит абсолютно популистский характер и не учитывает реалий мирового нефтяного рынка.

«Россия входит в тройку крупнейших производителей нефти и является одним из ведущих ее экспортеров, поэтому ее «вычеркивание» из мирового энергобаланса означало бы начало глобального энергетического кризиса и привело бы к взлету котировок черного золота до рекордных уровней. Интересно, как сенатор объяснил бы своим избирателям подорожание топлива на американских АЗС в несколько раз?» — вопрошает эксперт.

По его словам, цифры в 500% лишь выглядят красиво, но по сути они абсолютно бессмысленны. Против Китая, например, уже вводились 140-процентные пошлины, и как 140%, так и 500% не имеют никакого значения. В обоих случаях это означает полное прекращение торговли.

«Можно хоть миллион процентов в законопроекте прописать, чтобы пропиариться и публику удивить. Такие фантастические цифры означают, что тот же Китай, один из ведущих покупателей российской нефти, не будет обращать на них никакого внимания. Зачем бояться санкций из-за закупок российской нефти, если запретительные барьеры для торговли и так существуют сами по себе. Подобные шаги явно не помогают Трампу в переговорах с Россией, а, наоборот, затрудняют их. Они еще раз нам напоминают, что не стоит слишком уповать на обещания США, поскольку и курс Вашингтона постоянно меняется, и антироссийские силы внутри США остаются по-прежнему крайне влиятельными», — заключает собеседник «Известий».

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Госсекретарь США Марко Рубио 27 апреля сообщил, что американская сторона не расширяет санкции против России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе для сближения обеих сторон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 24 апреля, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые президентом США Дональдом Трампом и его командой в процессе переговоров по мирному разрешению украинского конфликта.

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