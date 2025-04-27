В США объяснили отсутствие новых санкций против РФ

США не расширяют санкции против России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине. Об этом 27 апреля сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.

По его словам, Вашингтон надеется, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе для сближения обеих сторон.

«США в ближайшую неделю оценят прогресс сторон по урегулированию на Украине и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе», — отметил Рубио.

По словам политика, на данный момент у США есть как основания, так и беспокойство в отношении усилий сторон конфликта на Украине по урегулированию.

Ранее, 24 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые президентом США Дональдом Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту.