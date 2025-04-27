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В США объяснили отсутствие новых санкций против РФ

Рубио: США не вводят новые санкции против России ради урегулирования на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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США не расширяют санкции против России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине. Об этом 27 апреля сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.

По его словам, Вашингтон надеется, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе для сближения обеих сторон.

«США в ближайшую неделю оценят прогресс сторон по урегулированию на Украине и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе», — отметил Рубио.

По словам политика, на данный момент у США есть как основания, так и беспокойство в отношении усилий сторон конфликта на Украине по урегулированию.

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Ранее, 24 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые президентом США Дональдом Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту.

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