В сенате США поддержали проект о новых «сокрушительных» санкциях против России

Проект о «сокрушительных» санкциях против России получил поддержку 72 сенаторов, это позволит вынести документ на рассмотрение палатой представителей. Об этом 1 мая заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Уточняется, что санкции будут введены в случае, если президент России не начнет переговоры о прекращении конфликта на Украине.

«Согласно проекту законопроекта, наказание будет включать 500% тариф на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран», — указано в материале Bloomberg.

Кроме того, предлагается ввести дополнительные меры, включая запрет для американских граждан на покупку российского суверенного долга.

По мнению Грэма, эти меры якобы станут «сокрушительными» для экономики РФ, и если в течение ближайшего времени не удастся достичь мирного соглашения по Украине, сенат США «примет решительные меры, чтобы нанести сильный удар по России».

27 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона не расширяет санкции против России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе для сближения обеих сторон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 24 апреля, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые президентом США Дональдом Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту.