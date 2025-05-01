Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА ВСУ над регионами России
Общество
Герой России Цыдыпов указал на важность встреч военнослужащих с Путиным
Общество
Не менее 35 палестинцев погибли из-за ударов Израиля по Газе за сутки
Мир
Такер Карлсон заявил о деградации авторитета и военной мощи США
Мир
Мадуро объявил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом
Общество
Недонесение о диверсии станет уголовным преступлением в РФ с 2 мая
Мир
Трамп заявил о большой выгоде для США в рамках сделки по ресурсам
Мир
Times заявила о провале плана по отправке миротворцев на Украину
Мир
В Казахстане учредили «золотую визу» для инвесторов
Мир
Экс-президенту Южной Кореи предъявлено обвинение в злоупотреблении властью
Мир
Великобритания и Франция начали переговоры о возможном признании Палестины
Мир
Москва и Минск откроют в Смоленске туристский центр Союзного государства
Мир
В столице Венесуэлы подняли гигантское Знамя Победы в честь 80-летия Победы в ВОВ
Армия
Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на харьковском направлении
Мир
NYP узнала о недовольстве США подходом Уиткоффа к переговорам с Россией
Спорт
«Вашингтон» с Овечкиным впервые за семь лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Общество
Путин присвоил скрипачу Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ
Сюжет:

В сенате США поддержали проект о новых «сокрушительных» санкциях против России

Сенатор Грэм: 72 сенатора поддержали «сокрушительные» санкции против РФ
0
EN
Фото: Global Look Press/Serg Glovny
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Проект о «сокрушительных» санкциях против России получил поддержку 72 сенаторов, это позволит вынести документ на рассмотрение палатой представителей. Об этом 1 мая заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Уточняется, что санкции будут введены в случае, если президент России не начнет переговоры о прекращении конфликта на Украине.

«Согласно проекту законопроекта, наказание будет включать 500% тариф на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран», — указано в материале Bloomberg.

Кроме того, предлагается ввести дополнительные меры, включая запрет для американских граждан на покупку российского суверенного долга.

По мнению Грэма, эти меры якобы станут «сокрушительными» для экономики РФ, и если в течение ближайшего времени не удастся достичь мирного соглашения по Украине, сенат США «примет решительные меры, чтобы нанести сильный удар по России».

Стадия понятия: РФ и США ведут переговоры по Украине на двусторонней основе
Почему добиться прекращения огня к Пасхе вряд ли удастся и когда возможна встреча Путина и Трампа

27 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона не расширяет санкции против России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе для сближения обеих сторон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 24 апреля, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые президентом США Дональдом Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025