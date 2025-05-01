Соглашение между США и Украиной о редкоземельных ресурсах стало очередным шагом к колонизации страны, Об этом 1 мая заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что Киев «давно и добровольно» встал на путь превращения в зависимую территорию. Он напомнил о масштабных поставках оружия, западной финансовой помощи, которая составляет около 40% украинского бюджета, и зависимости от военной поддержки стран НАТО.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп, «поставил жирную точку в концовке этого процесса», а Украина разменяла суверенитет, которым она обладала на начало 2014 года, «на полуколониальную зависимость от Запада».

Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.

17 апреля вице-президент Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. На следующий день депутат Железняк опубликовал текст меморандума в своем Telegram-канале, отметив, что в документе нет упоминания о гарантиях безопасности.