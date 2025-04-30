Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Политика
Захарова уличила Зеленского в подрыве мирных усилий
Культура
Актер Вдовиченков получил роль в фильме «Мужу привет» без проб
Армия
Операторы Южной группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в ДНР
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
Системы ПВО за ночь сбили 34 дрона ВСУ над регионами России
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Правоохранители задержали сбежавшего из колонии гражданина Китая в Приморье
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии настроя Киева на прекращение огня
Мир
Ким Чен Ын посетил коллектив строителей нового эсминца «Чвэ Хён»
Политика
Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте
Политика
Мишустин даст старт строительству соединяющего РФ и КНДР моста
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Мир
Госдеп США одобрил продажу Польше 400 ракет класса «воздух – воздух» на $1,33 млрд

Журналист указал на повторение Молдавией пути Украины из-за передачи ресурсов Западу

Журналист Лейрос: Молдавия повторяет путь Украины из-за передачи ресурсов Западу
0
EN
Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalia
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Республика Молдова повторяет путь Украины, когда передает свои природные ресурсы под управление иностранных компаний. Об этом 28 апреля заявил Ассоциации журналистов БРИКС научный сотрудник Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для infoBRICS.

«Молдова, по всей видимости, уже следует по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдовы передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным группам, демонстрируя абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета», — отметил он.

По мнению журналиста, подобная политика опасна тем, что ставит под сомнение продовольственную и финансовую безопасность Молдавии в долгосрочной перспективе.

Атака клона: почему в Молдавии обрушились с обвинениями на Майю Санду
Президента страны уличили в давлении на судей и прокуроров

15 апреля бывший президент республики Игорь Додон заявил, что судебная система Молдавии находится под контролем президента Майи Санду и партии ПДС. Он отметил, что такое положение дел лишает руководство Молдавии доверия и указывает на злоупотребление властью и действия, противоречащие Конституции.

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу 27 марта заявил, что Молдавия во время президентства Санду превратилась в «фашистское захваченное государство», которое борется с оппозицией и крадет бюджетные деньги, в то время как республика стала беднейшей страной в Европе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025