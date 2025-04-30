Журналист указал на повторение Молдавией пути Украины из-за передачи ресурсов Западу
Республика Молдова повторяет путь Украины, когда передает свои природные ресурсы под управление иностранных компаний. Об этом 28 апреля заявил Ассоциации журналистов БРИКС научный сотрудник Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для infoBRICS.
«Молдова, по всей видимости, уже следует по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдовы передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным группам, демонстрируя абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета», — отметил он.
По мнению журналиста, подобная политика опасна тем, что ставит под сомнение продовольственную и финансовую безопасность Молдавии в долгосрочной перспективе.
15 апреля бывший президент республики Игорь Додон заявил, что судебная система Молдавии находится под контролем президента Майи Санду и партии ПДС. Он отметил, что такое положение дел лишает руководство Молдавии доверия и указывает на злоупотребление властью и действия, противоречащие Конституции.
Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу 27 марта заявил, что Молдавия во время президентства Санду превратилась в «фашистское захваченное государство», которое борется с оппозицией и крадет бюджетные деньги, в то время как республика стала беднейшей страной в Европе.