Республика Молдова повторяет путь Украины, когда передает свои природные ресурсы под управление иностранных компаний. Об этом 28 апреля заявил Ассоциации журналистов БРИКС научный сотрудник Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для infoBRICS.

«Молдова, по всей видимости, уже следует по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдовы передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным группам, демонстрируя абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета», — отметил он.

По мнению журналиста, подобная политика опасна тем, что ставит под сомнение продовольственную и финансовую безопасность Молдавии в долгосрочной перспективе.

15 апреля бывший президент республики Игорь Додон заявил, что судебная система Молдавии находится под контролем президента Майи Санду и партии ПДС. Он отметил, что такое положение дел лишает руководство Молдавии доверия и указывает на злоупотребление властью и действия, противоречащие Конституции.

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу 27 марта заявил, что Молдавия во время президентства Санду превратилась в «фашистское захваченное государство», которое борется с оппозицией и крадет бюджетные деньги, в то время как республика стала беднейшей страной в Европе.