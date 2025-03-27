Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Молдавия во время президентства Майи Санду стала «фашистским государством». Об этом 27 марта он сообщил «Известиям».

«Ясно каждому гражданину Республики Молдова, который понял, что у нас на сегодняшний день фашистское захваченное государство, что это просто борьба с нами, с оппозицией», — считает Лунгу.

По его словам, после перемен, когда к власти в Кишиневе придет здоровая политическая сила и в стране наступит верховенство закона, никто из нынешнего руководства республики не останется на свободе. При этом политик заверил, что при поддержке своей партии будет бороться до конца.

Также оппозиционер отметил, что в настоящее время Молдавия является беднейшей европейской страной с самыми высокими ценами на газ и продовольствие, а действующие власти крадут бюджетные деньги.

Ранее в этот день Лунгу не смог вылететь из Кишинева. Он подчеркнул, что не является фигурантом какого-либо уголовного дела, назвав происходящее очередным беспределом нынешних молдавских властей.

До этого, 24 марта, бывший министр экономики Молдавии Октавиан Калмык заявил, что государственный долг республики за пять лет вырос вдвое на фоне политики Санду. Он заявил, что экономическая ситуация не дает оснований для положительного прогноза. По словам Калмыка, иностранных инвестиций в Молдавию нет, кроме того, из республики уходит часть капитала.