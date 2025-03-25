В Молдавии заявили об экономическом кризисе из-за Санду и правящей партии
Госдолг Молдави за пять лет вырос вдвое на фоне политики глвы государства Майя Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Об этом 24 марта сообщил бывший министр экономики республики Октавиан Калмык.
«Госдолг за последние пять лет практически удвоился. Если до 2019 года у нас он был примерно на уровне 52 млрд леев ($2,8 млрд. — Ред.), то сейчас, к концу этого года, пообещали, что будет 136 млрд леев ($7,5 млрд. — Ред.). Это означает, что на каждого работающего человека приходится свыше 150 тыс. леев ($8,3 тыс. — Ред.) [долга]. А обслуживать долг придется, разумеется, из государственных средств», — заявил он в интервью Gagauznews, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале издания.
Он заявил, что экономическая ситуация не дает оснований для положительного прогноза. По словам Калмыка, иностранных инвестиций в Молдавию нет, в том числе, как он отметил, из республики уходит часть капитала.
«Экономика держится исключительно на потреблении, а оно в свою очередь зависит от населения, численность которого сокращается», — добавил он.
Экс-министр экономики Молдавии подчеркнул, что уровень потребления временно поддерживается только благодаря притоку беженцев из Украины. Калмык подчеркнул, что это лишь временная мера. Он предположил, что эффект скоро исчезнет, поскольку доходы беженцев в том числе уменьшаются.
Бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон 25 марта сообщил «Известиям», что к концу 2025 года в Молдавии более чем в 2,5 раза вырастет долг правительства. По его словам, это касается и внутреннего, и внешнего показателя. Он подчеркнул, что спад наблюдается в период, пока республикой руководят Санду и PAS.