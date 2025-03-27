Лидеру оппозиционной партии «Шанс» запретили выезд из Молдавии

Лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексей Лунгу не смог вылететь из Кишинева. Об этом 27 марта он заявил телеканалу «Первый в Молдове».

Политик рассказал, что ему запретили вылет, а работники пограничной полиции проверили его дважды.

«Мне кто-то нашептал, что уже едут сотрудники Национального антикоррупционного центра, и я сегодня никуда не улечу. Приехал сотрудник НАЦ (Национального антикоррупционного центра. — Ред.), одетый в гражданское, вручил мне повестку в НАЦ, и сказал, что мне там что-то должны предъявить», — отметил Лунгу.

Он подчеркнул, что не является фигурантом уголовного дела, назвав происходящее очередным беспределом нынешних молдавских властей.

«Мы все понимаем, и они понимают, что у них земля уходит из-под ног, и они пытаются хоть как-то удержаться у власти», — заключил лидер «Шанса».

Ранее, 25 марта, стало известно о задержании главы Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин. В блоке «Победа» сообщили, что она должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в НАЦ Молдавии, где сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.