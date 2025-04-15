Додон обвинил руководство ЕС в покрывательстве беззаконий Санду и ее партии
Разоблачения бывшей главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин указывают на покрывательство руководством Евросоюза (ЕС) коррупции и грубого политического контроля над судебной системой со стороны президента Молдавии Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом 15 апреля заявил экс-президент Игорь Додон.
«Это не реформа правосудия, это его захват. И это свершившийся факт. Интересно, как долго эмиссары ЕС будут прикрывать эту катастрофу? Так прокладывается путь к европейской интеграции? Такие стандарты честности и неподкупности вы нам предлагаете? С представителями власти, которые запугивают и шантажируют прокуроров и судей?» — написал Додон в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что разоблачения Драгалин лишают руководство Молдавии доверия и указывают на злоупотребление властью и действия, противоречащие Конституции.
Додон добавил, что молчание посольств стран ЕС также ведет к утрате поддержки обществом западных ценностей.
29 марта Додон заявил, что план Санду лишить финансирования от ЕС те регионы республики, где был получен «неудовлетворительный» результат на референдуме по евроинтеграции, — это административный расизм. Он подчеркнул, что Санду продолжает разделять и дискриминировать граждан Молдавии.
Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу 27 марта заявил, что Молдавия во время президентства Санду превратилась в «фашистское захваченное государство», которое борется с оппозицией и крадет бюджетные деньги, в то время как республика стала беднейшей страной в Европе.