Трамп заявил о фундаментальных изменениях в США за 100 дней своего президентства

Под руководством администрации президента США Дональда Трампа Соединенные Штаты достигли самых масштабных изменений почти за столетие. Об этом 29 апреля заявил сам американский лидер в ходе выступления на митинге в Мичигане.

«За 100 дней мы осуществили самые фундаментальные изменения в Вашингтоне за почти 100 лет. <...> Сегодня я прочитал статью о том, что это самое последовательное и значимое президентство в истории», — указал он.

По словам Трампа, его администрация смогла положить конец правлению в стране «радикальных левых безумцев» и теперь намерена начать «золотой век Америки».

«[46-й президент США] Джо Байден и СМИ годами твердили нам, что остановить поток нелегальной иммиграции абсолютно невозможно. <...> Но оказалось, что всё, что нам нужно, — это новый президент», — заявил американский лидер.

29 апреля, член палаты представителей конгресса США Шри Танедар (представитель Демократической партии от штата Мичиган) заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении американского лидера, обвинив его в широкомасштабном злоупотреблении властью и нарушениях Конституции, которые, по мнению сенатора, подрывают американскую демократию и угрожают верховенству закона.