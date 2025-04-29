Конгрессмен Танедар заявил об инициировании процедуры импичмента Трампу

Член палаты представителей конгресса США Шри Танедар (представитель Демократической партии от штата Мичиган) заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа, обвинив его в широкомасштабном злоупотреблении властью и нарушениях Конституции, которые, по мнению сенатора, подрывают американскую демократию и угрожают верховенству закона. Об этом 29 апреля заявил политик.

«Дональд Трамп неоднократно демонстрировал, что он не подходит для работы на посту президента и представляет собой явную и реальную опасность для Конституции нашей страны и нашей демократии», — сообщил Танедар.

По словам конгрессмена, действия американского лидера подорвали систему правосудия США, нарушили систему разделения властей и поставили его личную власть и интересы выше государственных.

В общей сложности политик выдвинул Трампу семь обвинений, в число которых входят препятствование осуществлению правосудия, злоупотребление властью и торговыми полномочиями, «международная агрессия», взяточничество и коррупция, а также учреждение якобы «незаконных органов», так как тот создал департамент эффективности правительства США (DOGE).

Танедар подчеркнул, что американский народ заслуживает лидерства, основанного на ответственности и честности, а не на авторитаризме.

«Речь идет не о партийности. Речь идет о защите нашей демократии и обеспечении того, чтобы никто, даже президент, не стоял выше закона», — добавил политик.

Ранее, 5 апреля, член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин на митинге демонстрантов под названием «Руки прочь!» заявил, что в течение 30 дней инициирует процесс импичмента Трампа. В ходе выступления Грин сравнил американского лидера с библейским Голиафом, а себя назвал Давидом. Он подчеркнул, что президенту США нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом.