На нашем экране: спрос на российские телевизоры стремительно растет

В России стремительно растет спрос на отечественные телевизоры, несмотря на увеличение их стоимости . В I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го продажи подскочили примерно на 20–30%, при этом цены на модели популярных брендов выросли на 17–32% , рассказали «Известиям» продавцы электроники. Товар пользуется спросом за счет лучшей адаптации к российской аудитории, чем зарубежные: в них есть отечественные онлайн-кинотеатры, голосовой помощник «Алиса» и прочее . Наши телевизоры заняли значительную долю рынка — около 40% , и производителям уже не надо активно инвестировать в продвижение, в частности, устанавливая низкие цены, объясняют эксперты.

Насколько подорожали российские телевизоры

О росте цен на телевизоры российских брендов при одновременном увеличении спроса на них «Известиям» рассказали участники рынка . По данным компании «Марвел-Дистрибуция», за год, то есть с I квартала 2024 года по январь – март 2025-го их стоимость выросла на 5–10% . Это если не единственная, то одна из крайне немногих категорий электроники, цены на которую идут вверх, отметил ее представитель.

— Среди причин — курсовые колебания в начале года, высокая ключевая ставка, а также расширение ассортимента. Более продвинутые модели ТВ стали доступнее широкому кругу покупателей . Сейчас многие предпочитают немного доплатить, но купить телевизор с лучшими характеристиками, — утверждает представитель «Марвел-Дистрибуции».

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В компании также отметили, что причиной роста стоимости стало подорожание комплектующих для этих устройств на мировом рынке , в частности, ЖК-экранов — на эту деталь приходится до 80% стоимости телевизора.

Другой источник на рынке электроники отмечает, что цены на ТВ наиболее популярных российских брендов растут быстрее, чем на аппаратуру других марок .

— В I квартале 2025-го средняя стоимость телевизора на рынке выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . При этом ТВ- устройства под брендом Sber подорожали сразу на 32% — за счет выхода новых моделей в среднем ценовом сегменте. У «Яндекса» этот показатель составил 17%, что также отражает акцент на улучшенные характеристики , — утверждает собеседник «Известий».

Российские телевизоры смогли завоевать значительную долю на рынке — около 40% в штуках и успешно удерживают ее , отметил другой источник на рынке электроники. По итогам I квартала 2025 года доля устройств составила 39,9% в штуках и 22,1% в выручке , подтверждают в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». Отечественные производители сохраняют значительное присутствие на рынке и продолжают активно развивать свои продуктовые линейки, подчеркнули там. Средняя цена выросла на 12% — с 15,8 тыс. до 17,7 тыс. рублей, добавили в объединенном ритейлере.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

При этом растет реализация не только этих марок. В целом, как подчеркивают продавцы, на российском рынке лидируют телевизоры собственных торговых марок (СТМ) ритейлеров, в частности, таких брендов, как HI ( «М.Видео-Эльдорадо») и Digma. Продажи бренда Hartens (принадлежит Ozon) увеличились в 1,4 раза год к году , рассказали «Известиям» в маркетплейсе. Там также отметили, что в целом в I квартале реализация устройств российских брендов увеличилась больше чем в 10 раз год к году .

В Digma «Известиям» подтвердили рост спроса на телевизоры в I квартале 2025 года. Прирост в количественных показателях показывает двукратное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , отметил бренд-менеджер компании Сергей Шевелев.

— Мы связываем это с завершением процесса обновления линеек наших телевизоров, который активно велся в прошлом году, а также с расширению гарантийного срока на наши ТВ до двух лет, — сказал он.

В I квартале 2025 года продажи новых ТВ-устройств от «Яндекс» увеличились на 44%, а в ресейле — более чем в два раза , отметил руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Павел Комаров. Телевизоры от Sber в ресейле покупали на 37% чаще, чем в I квартале 2024-го , добавил он.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В пресс-службе SberDevices утверждают, что доля телевизоров бренда в I квартале достигла почти 7% .

— К факторам роста относим как существенное расширение каналов дистрибуции, которое провели в прошлом году, так и тренд на востребованность российских операционных систем для Smart TV, — отметили там, добавив, что покупатели, в частности, получают доступ к технологиям генеративного AI.

В этом году отечественный рынок телевизоров демонстрирует уверенный рост , рассказал «Известиям» коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

— Крупные производители, делая ставку на развитие программного обеспечения и экосистем, успешно стимулируют потребительский интерес. Зафиксированный рост спроса в 25% — прямое следствие этой маркетинговой активности , — отметил он.

По прогнозам, по итогам этого года рост рынка составит около 20% , добавил эксперт.

Почему россияне переходят на продукцию отечественных ТВ-брендов

После ухода западных брендов с российского рынка спрос в сегменте телевизоров перераспределяется в пользу отечественных производителей, которые быстро набирают популярность , отметили в Ozon. С одной стороны, темпы роста связаны с эффектом низкой базы, с другой — с выгодным соотношением цены и качества и высокими инвестициями брендов в маркетинг , добавили в пресс-службе компании.

Сборка ЖК-телевизоров на заводе в Калининграде Фото: ТАСС/Виталий Невар

Рост спроса на российские ТВ во многом связан с продвижением экосистем компаний, а также с изменениями на рынке стриминговых сервисов , сказала гендиректор компании «Связь.ON» Дагмара Иванова.

Таким образом, отечественные экосистемные умные ТВ и стриминговые сервисы занимают ниши зарубежных онлайн-кинотеатров и старых smart-tv, на которых, в первую очередь, смотрели YouTube , считает она. Другие игроки в основном повышали цены сообразно темпам инфляции, добавляет Дагмара Иванова.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Цены на телевизоры крупных российских экосистемных компаний растут как из-за увеличения стоимости комплектующих на мировом рынке, так и из-за того, что они, завоевав очень солидную долю в ритейле, просто прекратили активный маркетинг, то есть продажи своих устройств со скидками — иногда ниже себестоимости , отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Несмотря на рост цен, люди покупают их, поскольку они лучше иностранных аналогов адаптированы под запросы российских пользователей — в них есть доступ к голосовым помощникам, онлайн-кинотеатрам, нет риска столкнуться с внезапной блокировкой того или иного сервиса , подчеркнул он.