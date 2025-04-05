Экранному верить: продажи российских мониторов для ПК выросли в 1,5 раза

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о смерти мужчины при попытке мобилизации в Одесской области
Политика
В МИД РФ связали атаки ВСУ на мирное население с нежеланием урегулирования конфликта
Происшествия
Пожарная часть дважды подверглась атаке с украинского БПЛА в Горловке
Мир
Во Франции ввели чрезвычайный план действий из-за вспышки лихорадки чикунгунья
Мир
Фицо призвал поддерживать все рассказывающие правду о ВОВ мероприятия
Мир
Посол РФ назвал берущим за душу выступление Фицо на мемориале жертвам войны Славин
Мир
Великобритания дополнительно выделит £10 млн пострадавшим от землетрясения в Мьянме
Мир
В Еврокомиссии заявили об отсутствии планов штрафовать соцсеть X на $1 млрд
Спорт
Фицо назвал Овечкина феноменом и пожелал забить еще больше голов
Происшествия
Пять мирных жителей ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области
Мир
Почти половина стран СПЧ ООН не поддержали мандат комиссии по Украине
Происшествия
Сотрудники МЧС России потушили горящие строения в Тверской области
Общество
Трех мошенников осудили в Петербурге за торговлю несуществующей техникой
Мир
Оверчук заявил об окончании эпохи глобализации в мире
Политика
Военный аналитик назвал блефом запрос Европы на размещение гиперзвукового оружия
Мир
Чернышенко заявил о сохранении экономической и гуманитарной помощи Кубе
Армия
ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ в Кривом Роге

Экранному верить: продажи российских мониторов для ПК выросли в 1,5 раза

Что стало драйвером спроса и какие бренды предпочитают пользователи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские мониторы для ПК завоевывают рынок — под отечественными брендами продается уже каждый четвертый такой девайс в стране, рассказали «Известиям» участники рынка. В 2024-м их реализация выросла в 1,5 раза. Удержали свои позиции девайсы брендов из РФ и в начале этого года. Отечественные мониторы недороги, а нужную импортную модель можно найти не всегда. Пользователи таких мониторов не только госслужащие — для гейминга, работы и развлечений дома недорогие настольные компьютеры зачастую подходят больше, чем подорожавшие и не всегда удобные ноутбуки, объясняют эксперты. Популярность мониторам добавляет и рост интереса к недорогим компактным мини-ПК.

Насколько выросли продажи российских мониторов

Российские компьютерные мониторы стали пользоваться повышенным спросом: в 2024 году их продажи достигли почти 1 млн устройств, то есть они заняли почти четверть российского рынка подобных девайсов. Это следует из материалов компании — партнера нескольких производителей электроники. Годом ранее российские вендоры продали около 650 тыс. дисплеев для ПК, заняв всего лишь 15% рынка.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», реализация отечественных мониторов в штуках за прошлый год выросла на 54%.

— Выручка в этой категории выросла более чем в два раза — с 8,6 млрд рублей до 17,4 млрд рублей, а средняя цена увеличилась на 32%, до 17,5 тыс. рублей. Эти показатели говорят о том, что у сегмента уже сформировалась устойчивая база, — считают там.

То, что российские дисплеи завоевывают рынок, в «М.Видео-Эльдорадо» объясняют поддержкой со стороны государственных и корпоративных заказчиков, ориентированных на локализацию и выполнение требований по импортозамещению.

В I квартале российские мониторы смогли удержать свою долю рынка — около 25% в штуках, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Сами бренды инвестируют в развитие продуктовых линеек — появляются модели с хорошими характеристиками, современным дизайном и конкурентной ценой. Локальное производство позволяет быстро масштабировать поставки, поддерживать стабильное наличие на складах и в рознице. Также важны доступность сервисной поддержки, прозрачные условия гарантии и развитие постпродажного обслуживания, — говорит представитель объединенного ритейлера «М.Видео-Эльдорадо».

Официальный уход с рынка западных производителей увеличил интерес к отечественной технике в связи с доступным сервисом и гарантийным обслуживанием, добавили в компании. Наконец, российские мониторы зачастую стоят дешевле зарубежных аналогов.

Также, по словам представителей «М.Видео-Эльдорадо», в прошлом году крупнейшими игроками отечественного рынка мониторов в денежном выражении стали «Яндекс», Digma, Sunwind и Delta, а в количественном — «Яндекс», Digma, Sunwind и Rombica (рыночные доли этих производителей ритейлер не раскрывает).

В количественном выражении больше всего в РФ было продано мониторов собственных торговых марок ритейлеров. Эти устройства популярны среди широкой аудитории благодаря оптимальному балансу цены и качества и востребованы в основном для базовых задач — офисной работы, учебы и домашнего использования, добавили в «М.Видео-Эльдорадо».

— Мы видим растущий спрос покупателей на мониторы российских брендов. Например, продажи мониторов от Hartens (собственная торговая марка Ozon) и их доля на рынке в прошлом году выросли более чем в два раза, — сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.

Впрочем, в Wildberries отмечают, что продажи мониторов отечественного производства пока не носят массовый характер. А крайне высокий рост в прошлом году (на 1200%) можно объяснить низкой базой позапрошлого года, добавляют в маркетплейсе. В топ брендов мониторов вошли Xiaomi и Lightcom, перечислили в компании.

— Многие покупают мониторы для работы с ноутбуками, предпочитая большую диагональ и лучшую эргономику, либо игровые варианты, притом не только для ПК, но и для консолей, а также для видеомонтажа, — отметил представитель Wildberries.

В прошлом году продажи мониторов отечественных брендов действительно выросли более чем вдвое, подтверждают в «Марвел-Дистрибуции». Драйвером спроса стал корпоративный рынок, а основными потребителями — госструктуры, которые взяли курс на активное импортозамещение, указывает представитель компании. Если говорить про розничный сегмент, то там набирает популярность тренд, когда монитор покупается в пару к ноутбуку, утверждает он.

Почему внешние дисплеи до сих пор востребованы в России

Мониторы по-прежнему пользуются популярностью среди россиян, согласен руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Павел Комаров.

— У современных устройств высокая частота обновления кадров, что улучшает пользовательский опыт в компьютерных играх, а широкая диагональ позволяет комфортно работать с большими данными в Excel. Высококачественные матрицы в основе мониторов отлично передают цвет, угол обзора и скорость отклика, что делает мониторы незаменимым инструментом в работе дизайнеров, фотографов и разработчиков в дополнение к рабочему ноутбуку, — отметил он.

Импортозамещение в госструктурах имеет место, но берут их и обычные граждане — например, зачастую дизайнерам для комфортной работы нужно сразу два монитора, нужны они и геймерам, добавил Эльдар Муртазин.

— Например, на одном мониторе человек работает в Photoshop, на другом открыты мессенджеры, почта, — привел пример эксперт.

Кроме того, в РФ всё большее распространение получают настольные мини-ПК — компактные и недорогие, но вполне закрывающие базовые потребности пользователей. А к дешевому китайскому гаджету примерно за 10 тыс. рублей, как правило, приобретается недорогой российский монитор за 5–6 тыс., рассказал Эльдар Муртазин. Для тех, кому для дома и работы не нужен дорогой и не всегда удобный ноутбук, это оптимальное решение, считает он.

С одной стороны, с рынка исчезла часть мониторов ушедших из России брендов, с другой — ноутбуки недешевы и не всегда удобны, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Многие люди для просмотра кино и видео, чтения кулинарных рецептов и общения в мессенджерах выбирают недорогой настольный компьютер с большим монитором, заключил эксперт.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир