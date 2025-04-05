Экранному верить: продажи российских мониторов для ПК выросли в 1,5 раза

Российские мониторы для ПК завоевывают рынок — под отечественными брендами продается уже каждый четвертый такой девайс в стране , рассказали «Известиям» участники рынка. В 2024-м их реализация выросла в 1,5 раза . Удержали свои позиции девайсы брендов из РФ и в начале этого года . Отечественные мониторы недороги, а нужную импортную модель можно найти не всегда. Пользователи таких мониторов не только госслужащие — для гейминга, работы и развлечений дома недорогие настольные компьютеры зачастую подходят больше, чем подорожавшие и не всегда удобные ноутбуки , объясняют эксперты. Популярность мониторам добавляет и рост интереса к недорогим компактным мини-ПК.

Насколько выросли продажи российских мониторов

Российские компьютерные мониторы стали пользоваться повышенным спросом: в 2024 году их продажи достигли почти 1 млн устройств , то есть они заняли почти четверть российского рынка подобных девайсов. Это следует из материалов компании — партнера нескольких производителей электроники. Годом ранее российские вендоры продали около 650 тыс. дисплеев для ПК , заняв всего лишь 15% рынка.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», реализация отечественных мониторов в штуках за прошлый год выросла на 54% .

— Выручка в этой категории выросла более чем в два раза — с 8,6 млрд рублей до 17,4 млрд рублей, а средняя цена увеличилась на 32%, до 17,5 тыс. рублей . Эти показатели говорят о том, что у сегмента уже сформировалась устойчивая база , — считают там.

То, что российские дисплеи завоевывают рынок, в «М.Видео-Эльдорадо» объясняют поддержкой со стороны государственных и корпоративных заказчиков, ориентированных на локализацию и выполнение требований по импортозамещению .

В I квартале российские мониторы смогли удержать свою долю рынка — около 25% в штуках , отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Сами бренды инвестируют в развитие продуктовых линеек — появляются модели с хорошими характеристиками, современным дизайном и конкурентной ценой . Локальное производство позволяет быстро масштабировать поставки, поддерживать стабильное наличие на складах и в рознице. Также важны доступность сервисной поддержки, прозрачные условия гарантии и развитие постпродажного обслуживания , — говорит представитель объединенного ритейлера «М.Видео-Эльдорадо».

Официальный уход с рынка западных производителей увеличил интерес к отечественной технике в связи с доступным сервисом и гарантийным обслуживанием , добавили в компании. Наконец, российские мониторы зачастую стоят дешевле зарубежных аналогов .

Также, по словам представителей «М.Видео-Эльдорадо», в прошлом году крупнейшими игроками отечественного рынка мониторов в денежном выражении стали «Яндекс», Digma, Sunwind и Delta, а в количественном — «Яндекс», Digma, Sunwind и Rombica (рыночные доли этих производителей ритейлер не раскрывает).

В количественном выражении больше всего в РФ было продано мониторов собственных торговых марок ритейлеров . Эти устройства популярны среди широкой аудитории благодаря оптимальному балансу цены и качества и востребованы в основном для базовых задач — офисной работы, учебы и домашнего использования , добавили в «М.Видео-Эльдорадо».

— Мы видим растущий спрос покупателей на мониторы российских брендов. Например, продажи мониторов от Hartens (собственная торговая марка Ozon) и их доля на рынке в прошлом году выросли более чем в два раза , — сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.

Впрочем, в Wildberries отмечают, что продажи мониторов отечественного производства пока не носят массовый характер . А крайне высокий рост в прошлом году (на 1200%) можно объяснить низкой базой позапрошлого года, добавляют в маркетплейсе. В топ брендов мониторов вошли Xiaomi и Lightcom , перечислили в компании.

— Многие покупают мониторы для работы с ноутбуками, предпочитая большую диагональ и лучшую эргономику, либо игровые варианты, притом не только для ПК, но и для консолей, а также для видеомонтажа , — отметил представитель Wildberries.

В прошлом году продажи мониторов отечественных брендов действительно выросли более чем вдвое , подтверждают в «Марвел-Дистрибуции». Драйвером спроса стал корпоративный рынок, а основными потребителями — госструктуры, которые взяли курс на активное импортозамещение , указывает представитель компании. Если говорить про розничный сегмент, то там набирает популярность тренд, когда монитор покупается в пару к ноутбуку , утверждает он.

Почему внешние дисплеи до сих пор востребованы в России

Мониторы по-прежнему пользуются популярностью среди россиян, согласен руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Павел Комаров.

— У современных устройств высокая частота обновления кадров, что улучшает пользовательский опыт в компьютерных играх, а широкая диагональ позволяет комфортно работать с большими данными в Excel. Высококачественные матрицы в основе мониторов отлично передают цвет, угол обзора и скорость отклика, что делает мониторы незаменимым инструментом в работе дизайнеров, фотографов и разработчиков в дополнение к рабочему ноутбуку , — отметил он.

Импортозамещение в госструктурах имеет место, но берут их и обычные граждане — например, зачастую дизайнерам для комфортной работы нужно сразу два монитора, нужны они и геймерам , добавил Эльдар Муртазин.

— Например, на одном мониторе человек работает в Photoshop, на другом открыты мессенджеры, почта, — привел пример эксперт.

Кроме того, в РФ всё большее распространение получают настольные мини-ПК — компактные и недорогие, но вполне закрывающие базовые потребности пользователей . А к дешевому китайскому гаджету примерно за 10 тыс. рублей, как правило, приобретается недорогой российский монитор за 5–6 тыс., рассказал Эльдар Муртазин. Для тех, кому для дома и работы не нужен дорогой и не всегда удобный ноутбук, это оптимальное решение, считает он.