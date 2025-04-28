«Трактор» обыграл «Динамо» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Челябинская хоккейный клуб (ХК) «Трактор» обыграл московский «Динамо» в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась 28 апреля и завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1).
В составе победителей отличились Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин, Чарльз Робинсон и Василий Глотов. У москвичей шайбы забили Джордан Уил, оформивший дубль, и Даниил Пыленков.
Следующая встреча команд назначена на 30 апреля в Челябинске.
Накануне уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал победу над «Локомотивом» из Ярославля в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ. Встреча прошла на домашней для ярославской команды «Арене-2000» и закончилась со счетом 3:1