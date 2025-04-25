Предвкушение финала: чего ожидать в третьем раунде Кубка Гагарина

В среду, 23 апреля, по итогам седьмых матчей двух серий определились последние участники полуфиналов плей-офф КХЛ — «Локомотив» и «Салават Юлаев», оставившие за бортом «Авангард» и «Спартак» соответственно. Теперь уфимцы и ярославцы сыграют между собой. В другой серии за выход в финал поборются «Трактор» и «Динамо». О шансах команд в полуфинальных сериях — в материале «Известий».

«Трактор» – «Динамо» Москва

Второй год подряд плей-офф сводит «Трактор» и «Динамо». Прошлой весной команды встречались во втором раунде, и серия закончилась неожиданной победой челябинцев за четыре матча. Это сразу отсылка к мотивации москвичей перед новой встречей.

Сухое поражение «Трактору» долго терзало игроков и тренеров. Но «Динамо» не отклонилось от своего курса, сохранило Алексея Кудашова и продолжило движение вперед, точечно усилив состав. Перед полуфиналом сравнения с прошлой серией неизбежны. Бело-голубые к новой битве с «Трактором» подходят с сильнейшей вратарской бригадой КХЛ (Подъяпольский — Моторыгин) и энерджайзером Максимом Комтуа — этих козырей не хватило Кудашову год назад, чтобы дать бой сопернику, почувствовавшему дикую уверенность.

«Трактор» с Бенуа Гру заиграл организованнее и солиднее, сохранив классный навык — включаться, когда этого требует ситуация. Слово «камбэк» прочно ассоциируется в плей-офф с челябинским хоккеем. Черно-белые создавали себе проблемы, а затем героически спасались в сериях с «Адмиралом» и минским «Динамо». Против москвичей подобные подвиги могут не сработать. Их ближайший соперник лучше готов к поздним раундам плей-офф и научен горьким опытом прошлых лет.

Состав «Динамо» очень сбалансирован. Впрочем, не испытывает проблем с глубиной ростера и Гру. Защитник Григорий Дронов должен успеть восстановиться к старту серии, а вратарь Сергей Мыльников уже был замечен на льду на открытой тренировке. Важный фактор — игра Зака Фукале. Канадский голкипер пока далек от прошлогодней формы. Именно поэтому в равной и продолжительной серии больше верится в проход бело-голубых — они последовательно шли к финалу не один год.

— Считалось, что Алексей Кудашов не слишком гибкий специалист, который не отходит от своих привычных правил ни при каких обстоятельствах, хотя некоторые пути решения вопросов очевидно ведут в тупик. Но тренер очень сильно поменялся, причем в лучшую сторону, — отмечает хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. — Главное, что лично мне бросилось в глаза, у него ушла категоричность. Кудашов стал гибким, а ошибки признавал и старался их исправить. Яркий пример — начало сезона. Уверен, что еще пару лет назад он бы стал нервничать и начинать репрессии из-за того, что команда играет плохо. Но в этот раз признал, что немного намудрил с предсезонкой, сразу же поменял подготовку и исправил положение, не сваливая вину на хоккеистов. Когда надо, он закручивал гайки, когда надо, отпускал вожжи, четко контролируя, что происходит в раздевалке. Но самое главное — осознал, что иногда проблема в нем, а не в игроках. А так легче что-то менять. Важно, что Кудашов любит команду и клуб. У него всегда были и есть предложения из других организаций. Там и побогаче, и поспокойнее, но тренер всегда повторял: «Я хочу чего-то добиться именно с «Динамо». Равнодушный бы не настаивал, чтобы возле раздевалок висели таблички с тренерами и игроками, которые выигрывали Кубок. Временщику было бы всё равно.

Прогноз «Известий»: 3-4.

«Локомотив» – «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» совершил героический камбэк со «Спартаком»: отыгрался с 1-3 и забрал седьмой матч. Уфимцы впервые с 2019 года пробились в третий раунд плей-офф. Из оставшихся претендентов на Кубок Гагарина команда Виктора Козлова провела больше всех матчей. Серии с «Сибирью» и «Спартаком» получились полноформатными. Всё это сказывается на здоровье хоккеистов и серьезно выматывает физически. Седьмой матч с москвичами пропустили Джошуа Ливо, Нэйтан Тодд и Ярослав Цулыгин.

«Локомотив» к полуфиналу подойдет измученным семиматчевым триллером с «Авангардом». В отличие от «Салавата» ярославцы сами затянули серию, хотя могли закрыть ее раньше. В ключевой момент опыт прошлогодних финалистов сказался — «Локомотив» был лучше в седьмом матче и закономерно прошел дальше. И, кажется, против «Салавата Юлаева» Игорю Никитину будет даже проще реализовать свои идеи. Хоккей «железнодорожников» всем давно понятен, но это не делает команду уязвимой. Их высокоорганизованная система продолжает работать и приносить результат. А с приглашением Александра Радулова команда получила вожака, который электризует атмосферу и тащит парней за волосы в тяжелые моменты.

Козлову нужно обязательно взять на заметку прошлогодние конспекты Андрея Разина из финала и заготовки Ги Буше из прошлой серии. Как доставить проблемы ярославскому бронепоезду, эти тренеры прекрасно знают. Но у «Салавата Юлаева» может не хватить ресурсов, чтобы повторить это же в полуфинале. Вернуться в серию со «Спартаком» им помогли характер и опыт. Против «Локомотива» нужны еще и тонкие тренерские ходы, чтобы дать отпор отлаженному до мелочей механизму Никитина. В характере и опыте ярославцы точно не уступят, а возможно, даже превзойдут соперника. Поэтому именно они кажутся фаворитами серии.

Прогноз «Известий»: 4-2.