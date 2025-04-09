СКАзочный плей-офф: вылет питерского клуба и другие события КХЛ

9 апреля седьмым матчем серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью» завершился первый раунд плей-офф КХЛ. Башкирский клуб победил и прошел дальше. Ранняя стадия Кубка Гагарина отметилась напряженными сериями в Восточной конференции, а также первым за долгое время единовременным вылетом петербургского СКА и московского ЦСКА, а также действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга».

Вылет СКА

15 лет не случалось, чтобы оба армейских клуба одновременно вылетали в первом раунде. В 2010 году СКА уже был клубом с одним из самых больших бюджетов в лиге, поэтому его вылет от рижского «Динамо» считался сенсацией. А у ЦСКА еще не было крупного владельца, красно-синие обладали очень ограниченным бюджетом, поэтому мало кто удивился их неудаче в серии с будущим финалистом того плей-офф ХК МВД. Но с тех пор ЦСКА и СКА превратились в два самых богатых клуба лиги. И долгое время являлись сильнейшими командами Западной конференции в Кубке Гагарина, всякий раз играя друг против друга в полуфинале (финал конференции) и в очном споре выявляли, кто будет играть в финале против лучшего клуба Востока.

В прошлом году они могли сыграть в финале Кубка Гагарина, так как перед прошлым сезоном КХЛ ввел перекрестный плей-офф, по которому команды из разных конференций играли друг против друга начиная со второго раунда. До этого Восток и Запад не пересекались раньше финала. Но в новом формате СКА и ЦСКА выступили хуже, чем обычно. Московские армейцы вылетели в первом раунде от будущего финалиста ярославского «Локомотива» (1:4) в серии, а петербургские армейцы закончили сезон во втором раунде, проиграв 1:4 екатеринбургскому «Автомобилисту».

Это повлекло серьезные реформы в обеих командах. Так, главный тренер СКА Роман Ротенберг провел значительное обновление состава. Команду пополнили вернувшиеся из НХЛ Евгений Кузнецов и Никита Зайцев, а также игравшие значительную роль в многолетних победах ЦСКА Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Сергей Андронов.

Но с самого начала сезона игра и результаты СКА были крайне нестабильны. Команда пережила несколько серьезных спадов. Отчасти этому способствовала текучка кадров по ходу сезона. Сначала она коснулась вратаря Никиты Серебрякова, который еще в межсезонье стал терять место в основном составе и осенью его обменяли в «Авангард», где он сейчас успешно выступает. Петербургский клуб сделал ставку на приобретенного перед сезоном у «Сочи» вратаря Егора Заврагина.

Иногда его подменяли Павел Мойсевич и Артемий Плешков. Временами они показывали хорошую игру, но часто им не хватало опыта, что приводило к ротации в воротах и нестабильности. Та же ситуация коснулась защиты, особенно когда из-за травм выпадал лидер армейцев Александр Никишин. Чтобы укрепить эту линию, в декабре клуб сделал два обмена — вместо Степана Фальковского он получил из казанского «Ак Барса» Дмитрия Юдина, а за Илью Карпухина из челябинского «Трактора» отдал одного из своих лидеров последних лет нападающего Василия Глотова.

Но всё равно игра в обороне так до конца и не была налажена. Отчасти это было связано с тем, что в тренерском штабе не было профильного специалиста по защитникам — ранее занимавшийся ими Сергей Зубов в межсезонье возглавил «Сочи», и на несвойственную ему работу был делегирован специалист по работе со спецбригадами большинства Константин Шафранов.

Отдельно стоит отметить казус с октябрьским подписанием звездного защитника из НХЛ Тони Деанджело, который после неплохого начала резко сдал, а в январе во время одного из матчей вступил в конфликт с ассистентом Ротенберга Евгением Корешковым и вскоре покинул клуб. Официально СКА объяснил это семейными обстоятельствами. Кроме того, дважды надолго выбывал из-за травм Евгений Кузнецов.

Главным позитивным моментом для Питера в сезоне стал прогресс молодого нападающего Ивана Демидова. Но и он в феврале выпал из состава после серии неудачных матчей. В результате СКА финишировал в регулярном чемпионате на седьмом месте, показав свой худший результат в истории КХЛ. И попал на московское «Динамо», ставшее вторым на Западе. После двух поражений на старте серии Ротенберг снова стал больше доверять Демидову. А на третью игру вернулся после травмы Никишин, чьи броски от синей линии сразу увеличили результативность команды.

А в ходе четвертой игры после Ротенберг заменил в воротах Заврагина на Плешкова, который в дальнейшем неоднократно спасал свою команду. Всё это дало СКА надежду на победу в серии, но в итоге общая организация игры «Динамо», ее успешное большинство во главе с Никитой Гусевым, а также умение навязывать борьбу и забрасывать решающие шайбы североамериканских легионеров Джордана Уила, Седрика Пакетта и Макса Комтуа помогли бело-голубым выиграть серию (4:2). Кроме того, по сравнению с прошлым плей-офф они решили вратарскую проблему — Максим Моторыгин в первых пяти матчах и Владислав Подъяпольский в шестом действовали почти безукоризненно.

Контракт Романа Ротенберга с клубом действует до 2028 года. Но еще в конце регулярного чемпионата «Спорт-Экспресс» писал, что вылет в первом раунде может стоить ему должности. Клуб пока никак не комментировал ситуацию.

— Получилась очень яркая боевая серия, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. — Во всех шести матчах не было больших разрывов в уровне команд, вся борьба шла до конца, неслучайно три матча закончились овертаймами. Динамовцы чуть лучше были в реализации моментов, меньше ошибались и заслуженно победили. У них более опытный и сыгранный состав, что сыграло свою роль. Хорошо проявили себя легионеры. А в СКА их нет, но есть множество интересных молодых ребят — взять того же Демидова. Обе команды были достойны пройти дальше, серия была очень драматичной, поэтому можно поздравить «Динамо», но и СКА не стоит отчаиваться — в будущем сезоне перспективы у команды хорошие. А Роман Ротенберг проводит хорошую работу. Нельзя забывать, что при нем как менеджере было выиграно два Кубка Гагарина, а вылет в первом раунде всего первый за 15 лет.

Провал ЦСКА и триумф Минска

ЦСКА с 2016 по 2023 год включительно лишь два раза не доходил до финала Кубка Гагарина, причем один раз это случилось по независящим от него причинам — плей-офф-2020 не был доигран из-за ковида. В остальном у московских армейцев в восьми сезонах было шесть финалов — три победных и три проигранных.

В 2024 году впервые за 11 лет ЦСКА не прошел даже первый раунд. Это привело к уходу Сергея Федорова с поста главного тренера. Звездный нападающий НХЛ и сборной проработал три сезона во главе команды, дважды выиграв с ней Кубок Гагарина. Кроме того, руководство начало перестройку состава, расставшись со значительной частью игроков, имевших отношения к трем победам в Кубке Гагарина.

В межсезонье ушли Григоренко, Плотников, Антон Слепышев и Андрей Светлаков. В НХЛ уехал вратарь Иван Федотов. По ходу сезона ЦСКА покинул Константин Окулов. Из людей с многократным победным опытом в составе остались только Никита Нестеров, Максим Мамин, Павел Карнаухов, Владислав Каменев, а также молодые в период триумфа Максим Соркин, Прохор Полтапов и Виталий Абрамов.

Последние трое стали ключевым звеном в нынешнем сезоне, показав очень высокую результативность и яркую игру. Но в середине зимы Абрамов выбыл до конца сезона из-за травмы. Усиливаться армейцы стали в основном за счет подписаний молодых русских игроков, выступавших в Северной Америке, причем в основном не в НХЛ, а в АХЛ. Так пришли вратарь Иван Просветов, защитники Никито Охотюк и Дмитрий Саморуков, нападающие Егор Афанасьев, Руслан Исхаков и финалист Кубка Стэнли – 2020 в составе «Далласа» Денис Гурьянов, в последние годы не очень успешно игравший в НХЛ. Кроме того, пришел один из лидеров «Салавата Юлаева» прошлого сезона Иван Дроздов.

Все эти новички выдавали яркие матчи, но играли очень нестабильно. Главным тренером вместо Федорова назначили Илью Воробьева, известного по успешной работе в «Металлурге» (три финала Кубка Гагарина, один из которых победный). Было ясно, что ему предстоит решать непростую задачу по перестройке команды, почти утратившей чемпионский состав.

Она финишировала пятой на Западе в регулярке и попала на минское «Динамо». Сначала было два поражения в столице Белоруссии, затем в Москве дважды победил ЦСКА, но пятый матч в Минске обернулся катастрофой — поражением 0:7. В шестой игре в Москве «Динамо» добило армейцев 5:2 и впервые в своей истории выиграло серию плей-офф — ранее минчане ни разу не проходили во второй раунд.

У Ильи Воробьева осталось два года контракта, но еще при его заключении оговаривалась возможность расторжении в случае невыхода в финал. Пока не ясно, как поступит клуб.

Интересно, что отправил ЦСКА в отпуск человек, который когда-то создавал ее чемпионский костяк. Главный тренер белорусской команды Дмитрий Квартальнов работал с армейцами в 2014–2017 годах, дошел до финала Кубка Гагарина – 2016 и выиграл три регулярных чемпионата. В минском «Динамо» он сумел сотворить историю в пределах КХЛ.

— Конечно, чувствуем, что сотворили историю, — это факт, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий минского «Динамо» Егор Бориков. — Мы прошли раунд плей-офф впервые — трудно словами описать эмоции. Максимально серьезно настраивались на серию с ЦСКА, прекрасно понимали, с кем играем. И не было никакой недооценки, хоть мы и финишировали в регулярке выше армейцев и выиграли там у них все матчи. Понимали, что плей-офф — это совсем другое. Там есть немало ребят, выигрывавших Кубок Гагарина с разными командами. Поэтому особенно приятно выиграть такую серию.

Сенсации на Востоке

Серия «Металлург» – «Авангард» многими считалась скрытым финалом. В первом раунде эти команды встретились потому, что омский клуб провалил первую половину сезона. Но в ноябре и декабре сменилось руководство, тренерский штаб, а также было подписано несколько топовых игроков — Окулов, Серебряков, Николай Прохоркин и многие другие.

После нового года при новом главном тренере Ги Буше «Авангард» почти не проигрывал, но сумел подняться лишь на шестое место на Востоке. И попал на действующего обладателя Кубка Гагарина. Незадолго до плей-офф в строй омичей вернулся после долгой травмы самый высокооплачиваемый игрок лиги Владимир Ткачев. Его мастерство в значительной степени повлияло на победы в равных матчах. И в результате «Авангард» повел 3:0 и почти решил вопрос в этой серии. К чести «Металлурга» стоит сказать, что он выиграл два матча и сократил отставание до минимума, но после шестого матча вылетел и сложил чемпионские полномочия.

В трех других сериях Востока противостояния также шли долго. От равных по классу екатеринбургского «Автомобилиста» и казанского «Ак Барса» другого и не ждали. Они доиграли до седьмого матча, где лишь во втором овертайме клуб из Татарстана вырвал победу (2:1). Он реализовал большинство после удаления, с которым не согласился уральский клуб, пожаловавшийся в КХЛ.

В двух других сериях победили фавориты, но они сенсационно затянули серию. Ставший первым на Востоке в регулярке челябинский «Трактор» дважды проиграл владивостокскому «Адмиралу» и довел дело до шестого матча. «Моряки» были близки к повторению сенсации двухлетней давности, когда выбили «Салават Юлаев» и стали первым в истории дальневосточным клубом, выигравшим серию плей-офф.

При счете 2:2 они вели 4:0 в середине третьего периода пятого матча, но позволили «Трактору» сравнять и проиграли в овертайме (4:5). В шестом матче они уже проиграли 0:2 и закончили сезон, но вновь доказали под руководством Леонида Тамбиева, что могут дать бой лидерам даже с учетом физических трудностей из-за дальних перелетов.

Новосибирская «Сибирь» с таким трудом прошла в плей-офф, что многие ожидали ее сухого поражения в серии с «Салаватом» по итогам четырех матчей. Всё к этому и шло после двух разгромов в Уфе. Но в Новосибирске в третьем и четвертом матче сибиряки дважды победили. А затем после шести матчей довели дело до счета 3:3. Во вторник они проиграли в гостях решающий седьмой матч 1:2 и вылетели. При этом в первом периоде был скандал, когда судьи не засчитали шайбу гостей, посчитав, что она не пересекла линию ворот уфимцев. Этот эпизод вызвал большие споры. А «Салават» впервые за три года прошел первый раунд.

Напомним, первой закончилась серия ярославского «Локомотива» и нижегородского «Торпедо». «Железнодорожники» победили 4:0. А у нижегородцев после этого уволили главного тренера Игоря Ларионова. Кроме того, московский «Спартак» выиграл 4:1 у череповецкой «Северстали». Между тем «Авангард» по ходу серии с «Металлургом» назначил нового генерального менеджера Алексея Сопина, который будет собирать команду на следующий сезон. Ранее он исполнял аналогичные функции на посту спортивного директора московского «Динамо», откуда ушел в феврале. Собранная им команда обыграла СКА.

Второй раунд плей-офф стартует 11 апреля. В нем «Локомотив» сыграет с «Авангардом», «Трактор» — с минским «Динамо», московское «Динамо» — с «Ак Барсом», «Салават Юлаев» — со «Спартаком».