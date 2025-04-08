Конкурентные решения: зачем КХЛ поднимает потолок и пол зарплат

Пока в плей-офф КХЛ подходит к концу первый раунд, руководство лиги проводит реформы на ближайшие сезоны. Так, 7 апреля совет директоров организации утвердил изменения в ограничениях на зарплатные ведомости клубов на следующие три года. К сезону-2027/28 потолок зарплат вырастет с нынешних 900 млн рублей до 1 млрд рублей, а пол зарплат — с нынешних 450 млн рублей до 600 млн рублей. По мнению экспертов и ряда руководителей клубов, это должно еще больше усилить конкуренцию в чемпионате.

Потолок

КХЛ ввела жесткий потолок зарплат в 2020 году. Все прошедшие пять лет он равен 900 млн рублей — столько в сумме каждый клуб в течение сезона может вписать в фонд оплаты труда хоккеистов. Данная цифра останется и на следующий сезон-2025/26. Но уже в сезоне-2026/27 потолок повысится до 950 млн рублей, а в сезоне-2027/28 он станет равным 1 млрд рублей. Это первый случай после введения потолка зарплат, когда он будет повышен.

Практика ограничения трат на зарплаты была придумана в НХЛ еще в 1990-е годы. Она предполагала выравнивание кадровых возможностей между всеми участниками турнира. И трудно найти человека, который скажет, что ожидания не оправдались. В последние 20 лет в НХЛ почти не было сезонов, когда кто-то мог заранее предсказать фаворита и будущего чемпиона. Бывали случаи, когда победитель регулярного чемпионата вылетал в первом раунде плей-офф от команды, с трудом туда попавшей.

В КХЛ тоже были случаи неожиданных результатов. Причем еще в первые сезоны бывало, что богатый клуб вроде петербургского СКА вылетал от малобюджетных соперников вроде рижского «Динамо» и московского «Спартака». Но в середине 2010-х годов сенсации в Кубке Гагарина почти исчезли. И за редкими исключениями в сериях побеждал клуб с большим бюджетом и более звездным составом.

Уже тогда многие хоккейные эксперты, журналисты и даже руководители клубов выступали за введения ограничений, как в НХЛ. Исторический момент настал в 2020 году, когда КХЛ ввела жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей. Это постепенно стало приводить к неожиданным результатам, хотя поначалу в Западной конференции лучшими в плей-офф становились два самых богатых и звездных коллектива — московский ЦСКА и петербургский СКА, продолжавшие играть между собой в полуфинале.

Но в последние два сезона оба армейских клуба не доходили до предпоследней стадии Кубка Гагарина. А в нынешнем сезоне они и вовсе вылетели в первом раунде. Как и действующий обладатель Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург», чей прошлогодний триумф также был хорошей рекламой потолку зарплат, поскольку команда Андрея Разина добилась успеха, почти не имея в составе звезд и в немалой степени опиралась на молодежь.

— КХЛ хочет добиться того, чтобы возможности клубов были если не равными — это в идеале, — то хотя бы без разницы планетарного масштаба, — поделился мнением с «Известиями» бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», «Автомобилиста» и «Лады» Леонид Вайсфельд. — Тогда уровень соревнований будет высоким. Он и сейчас высокий, если брать динамику последних 10–15 лет, но нет предела совершенству. Тот же потолок зарплат, введенный в 2020 году, эту задачу решает. Другое дело, что, если бы все эти реформы вводились агрессивней, задача решалась бы быстрее. И тут даже не надо изобретать велосипед — все механизмы можно посмотреть у НХЛ, как они там работают. Другой вопрос, что, насколько я понимаю, не все клубы КХЛ хотят эти изменения. Например, богатым клубам это невыгодно. И лиге приходится долго договариваться с ними, чтобы провести необходимые реформы.

При этом повышение потолка зарплат до 1 млрд рублей может увеличить возможности клубов приглашать дорогих звезд уровня выступающего с прошлого лета за петербургский СКА Евгения Кузнецова.

— Существует такая точка зрения, что для приглашения элитных игроков нужны более серьезные деньги, — пояснил Вайсфельд. — Если раньше мы спокойно конкурировали с Европой за качественных игроков из-за рубежа, то сейчас добавился политический аспект. Соответственно, чтобы лига была привлекательна для сильных игроков, необходимо повышать потолок, — насколько я понимаю, в этом логика решения поднять его на 100 млн рублей в 2026–2028 годах.

Пол

Пол зарплат вводился для того, чтобы клубы с наименьшими бюджетами повышали уровень своей конкурентоспособности и сокращали отставание в комплектовании команд от богатых представителей лиги. В 2020 году КХЛ начинала с минимума в 270 млн. В нынешнем сезоне он составляет 450 млн. В следующем сезоне он увеличится до 475 млн, в сезоне-2026/27 — до 525 млн, в сезоне-2027/28 — до 600 млн. Таким образом, разница между потолком и полом через три года составит 400 млн рублей. Сейчас она равна 450 млн.

— Мне кажется, уровень конкуренции в КХЛ примерно на том же уровне и останется — никакой революции в изменениях нет, — отметил Вайсфельд. — Тут ведь идея в том, что нужно сокращать разницу между потолком и полом. Это с одной стороны. Но с другой — резких движений делать нельзя, поскольку финансовое положение у клубов разное. С моей точки зрения, шаги, которые лига предпринимает, вполне логичные. Все говорят про потолок зарплат, который позволит выровнять возможности команд. На самом деле выровнять возможности позволяет не сам потолок, а уменьшение дельты между потолком и полом. А потолок должен быть разумным с точки зрения платежеспособности клубов и приглашения квалифицированных игроков.

Интересно, что пол зарплат за пять лет своего существования не привел к тому, что клубы с минимальным фондом оплаты труда игроков отказывались его выполнять. Череповецкая «Северсталь», нижнекамский «Нефтехимик», владивостокский «Адмирал» и другие малобюджетные клубы без особых проблем договаривались со своими учредителями об увеличении платежки в соответствии с регламентом КХЛ. По словам Леонида Вайсфельда, проблемой это не должно стать и в будущем.

— Не думаю, что повышение пола приведет к сокращению числа клубов КХЛ — добавил бывший генменеджер. — Свято место пусто не бывает. Уйдет один клуб, который не сможет или не захочет вписываться в пол, придет на его место другой. Второй момент — есть такие хозяева клубов, которые не хотят максимально вкладывать деньги в их развитие, но дают минимальную сумму, чтобы клуб существовал. Обычно диалог между хозяевами и менеджерами клубов такой: «Какая нужна минимальная сумма?» — «Вот такая...» — «А, ну вот держите!» Причем я несколько раз общался на эту тему, когда был генменеджером. Просил дать на 100 млн рублей больше, чтобы мы совсем другую, более сильную команду сделали. А мне в ответ объясняли: «Да мы можем дать на 100 млн рублей больше, но другие дадут на 500 млн больше. Опять получится гонка вооружений, и мы ничего не выиграем». Вот такая примерно логика. Она не во всех клубах, но это один из примеров того, почему надо повышать пол зарплат. Был бы он в два раза меньше — давали бы в два раза меньше бюджет. Разрыв между клубами был бы больше, и терялся бы соревновательный элемент.

Также КХЛ ввела изменения в систему премиальных выплат, не входящих в потолок зарплат. Максимальная сумма премий игрокам за выход во вторую стадию плей-офф КХЛ составит 50 млн рублей. За выход в полуфинал можно будет дополнительно выплатить 75 млн рублей (суммарно до 125 млн рублей), за выход в финал — до 150 млн рублей (до 275 млн рублей в сумме). Размер вознаграждений за победу в чемпионате не ограничен. Премиальные выплаты не включаются в потолок зарплат, если их получают не менее 60% игроков основного состава, принимавших участие во второй части чемпионата. Кроме того, разница в размере максимальной и минимальной премии игрокам не может отличаться более чем в четыре раза.

— Мы отреагировали позитивно на изменения — еще когда был опрос клубов КХЛ, мы голосовали за эти решения по потолку и полу зарплат, — сказал «Известиям» директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов. — Увеличение бюджета позволит нам усилить состав команды и повысить спортивный результат. Готовы ли наши спонсоры повысить бюджет с учетом нового пола зарплат? Наше высшее руководство и акционеры клуба всегда помогали нам выполнять требования регламента КХЛ, чтобы соответствовать уровню лиги. В том числе по полу зарплат хоккеистов. В целом, чем меньше будет разница между потолком и полом зарплат, тем более равными будут возможности клубов по части комплектования своих составов. Это же касается и введенных КХЛ ограничениях премиальной системы.

По словам Леонида Вайсфельда, еще одним механизмом, который мог бы помочь в выравнивании возможностей команд, является сокращение заявки клубов. Эта тема не раз поднималась в профильных спортивных и хоккейных СМИ, но до официальных решений КХЛ дело пока не доходило.

— Если мы хотим добиться конкурентной лиги и максимально непредсказуемых результатов, то, разумеется, сокращение заявки — один из механизмов выравнивания возможностей, — резюмировал Вайсфельд. — Те, кто против, часто говорят, что в результате сокращения многие игроки останутся без клубов. Но они просто пойдут в команды ВХЛ, где конкуренция и так уже высокая, но тогда она повысится еще больше.

Также совет директоров КХЛ утвердил состав участников регулярного чемпионата следующего сезона. Он не изменился по сравнению с нынешним розыгрышем.