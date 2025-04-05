«Оборону «Локомотива» преодолеть не получилось»

В нынешнем первом раунде плей-офф КХЛ первым закончило выступление нижегородское «Торпедо». Команда Игоря Ларионова проиграла со счётом 0:4 серию ярославскому «Локомотиву» и теперь уходит в отпуск. В интервью «Известиям» защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов объяснил, почему не удалось навязать борьбу железнодорожникам, оценил атмосферу в команде и поделился впечатлениями от жизни в Нижнем Новгороде.

— Были шансы зацепиться в этой серии и навязать «Локомотиву» борьбу в ней?

— Шансы были всегда. Мы все знаем, что «Локомотив» очень хорошо играет в обороне, очень стабильно провел сезон. Но каждый матч для нас был как новый. Мы пытались найти пути к их воротам. К сожалению, у нас не получилось преодолеть их оборону, создать моменты, которые можно было бы реализовывать.

— Как оцените шансы «Локомотива» выиграть Кубок Гагарина?

— Я не хотел бы оценивать их игру и шансы. Время покажет. Команда очень сильная, дисциплинированная. Видно ее стратегию игры, что она хочет и делает. Поэтому будем смотреть дальше.

— Есть понимание, как нужно вскрывать эту оборону «Локомотива»?

— Как вскрывать эту оборону?

— Не знаю.

— И я не знаю. Поэтому повторюсь, каждую игру мы пытались найти новые комбинации, новые раскаты, вбросы, выбросы. Пытались втроем, впятером закатываться. Но у нас это не получалось.

— В прошлые два сезона «Торпедо» гораздо лучше выступило в регулярном чемпионате, финишировав в Западной конференции сначала на четвертом, потом на седьмом месте. В результате в первом случае прошло во второй раунд, во втором — выиграло один матч в серии у СКА. Нет ощущения, что, финишировав в этом году восьмой, команда изначально поставила себя в слишком трудное положение?

— Безусловно, это тоже одна из причин. Но я не хочу сейчас оборачиваться назад и смотреть, что можно было лучше или хуже сделать. Закончили бы регулярку выше, попали бы на другую команду... Но опять же, всё это рассуждения из серии «может быть» и «не может быть». Можно с 1 сентября начинать, выигрывать каждый матч и в конце смотреть, на кого ты вышел в плей-офф. Мы, к сожалению, вышли на «Локомотив» — результат известен.

— Вам понравилось в «Торпедо» в этом сезоне в плане коллектива, тренерского штаба?

— Коллектив отличный. Атмосфера в команде — супер, позитив. Приходить на работу было каждый день в удовольствие. Тренироваться и играть было в удовольствие. Поэтому этот сезон останется в моем сердце — всё классно.

— Как вам Нижний Новгород после Челябинска, Лос-Анджелеса, Питера и Москвы?

— Не очень хорошо было бы сравнивать города друг с другом. Нижний — отличный город с отличным центром, отличной историей и отличными болельщиками, которые постоянно были с нами. Спасибо им за это.

— У вас истекает контракт с «Торпедо». Какие планы на дальнейшую карьеру?

— Нет никаких планов, не могу пока сказать.