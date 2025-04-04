«Каждый матч серии с «Торпедо» был по-своему напряженным»

Хоккеисты ярославского «Локомотива» первыми прошли во второй раунд плей-офф КХЛ. Они единственные, кто пока не проиграл ни одного матча в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. На этой неделе по итогам четырех игр «железнодорожники» со счетом 4:0 выиграли серию у нижегородского «Торпедо».

В интервью «Известиям» нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поделился мнением о прошедшей серии, заявил, что его не пугает возможный выезд во Владивосток в следующем раунде, а также рассказал, за счет чего ярославцы прибавили в игре в большинстве, и поделился мнением о скором рекорде Александра Овечкина, которому осталось забить три гола, чтобы превзойти Уэйна Гретцки по шайбам в НХЛ.

— «Локомотив» внешне легко выиграл серию у «Торпедо». А содержание матчей соответствует итоговому счету 4:0?

— Я думаю, нет. Каждая игра была по-своему напряженной. «Торпедо» билось до конца. И нам приходилось где-то чуть проще играть, где-то больше действовать на команду. Но я считаю, все у нас здорово сыграли.

— За счет чего удалось так быстро выиграть серию?

— Мы готовились к этой серии. И смогли ее выиграть в первую очередь за счет командной игры, правильных действий.

— Существует теория, что быстрая победа над «Трактором» в прошлогоднем полуфинале Кубка Гагарина создала проблемы «Локомотиву» перед финалом, поскольку вы дольше были без игровой практики, чем «Металлург», который вас в итоге победил. Нынешний простой перед вторым раундом может вам помешать?

— Ну это всего лишь теория. Всё равно всё в первую очередь зависит от нас, от того, как мы будем готовиться. Мы уже начинаем готовиться ко второму раунду, главное здесь — хорошо отдохнуть и уже планомерно тренироваться. Мы каждый день готовимся к этому, и все мысли только о втором раунде.

— Следили за возможными соперниками по второму раунду?

— Нет. Мы следили только за своей серией. Так, иногда только посматривали счета других игр. Но не смотрели сами матчи. Не хотелось отвлекаться от подготовки к играм с «Торпедо».

— Даже нет разницы, с «Авангардом» играть или «Адмиралом»?

— Об этом даже не думаем. Какой смысл загадывать? Это не наше дело. Наше дело — готовиться.

— Даже не напрягает перспектива выездов во Владивосток, если «Адмирал» пройдет «Трактор»?

— Нет, конечно. Это наше любимое дело. Поэтому без разницы, где играть. Не вижу в этом проблем.

— Лететь восемь часов во Владивосток и обратно тоже легко готовы?

— Это наша работа. Мы всё равно должны получать от этого удовольствие.

— В чем «Локомотив» прибавил по сравнению с прошлым плей-офф, когда проиграл в финале? Что должно помочь в этот раз выиграть Кубок Гагарина?

— Очень много работали над мелкими деталями, которых нам как раз не хватило в прошлогоднем финале с «Металлургом».

— Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сказал после вылета от вашей команды, что его легендарная атакующая тройка 1980-х годов с Владимиром Крутовым и Сергеем Макаровым обыграла бы такой «Локомотив». Есть что ответить на это?

— Нечего ответить. Не знаю даже, что тут сказать.

— В прошедшей серии с «Торпедо» «Локомотив» немало забивал голов в большинстве. Это так повлиял приход по ходу сезона в тренерский штаб специалиста по этому делу Антона Курьянова?

— Конечно, Антон Алексеевич добавил нам разнообразия. Мы поработали над своими недостатками, стали делать больше правильных вещей, больше угрожать воротам соперника. И большинство пошло.

— Ключевое изменение в игре в большинстве при Курьянове?

— Начали больше бросать по воротам.

— Следите за движением Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ?

— Новости вижу, но не слежу, поскольку сейчас была непростая серия с «Торпедо», а теперь будем вовсю готовиться ко второму раунду. Но только порадуюсь за него, когда он побьет рекорд. Овечкин — единственный такой в своем роде хоккеист. Это невероятное достижение. Побьет ли кто когда-нибудь этот рекорд, неизвестно.