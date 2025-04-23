Фирменный разгром: как «Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал

Московское «Динамо» вслед за «Трактором» стало вторым полуфиналистом Кубка Гагарина (теперь столичный и челябинский клуб встретятся друг с другом), впервые с 2013 года пробившись в эту стадию. Бело-голубые на выезде обыграли «Ак Барс» в шестом матче серии Кубка Гагарина (6:1, 4–2). У гостей трижды забил Максим Комтуа, по одному голу у Джордана Уила, Дилана Сикуры и Артема Ильенко. Единственная шайба хозяев на счету Митча Миллера. Еще в двух сериях второго раунда Кубка Гагарина команды ушли в седьмой матч. Причем «Салават Юлаев» и «Авангард» уступали «Спартаку» и «Локомотиву» соответственно со счетом 1–3 в серии.

Провал в Казани

Перед решающим для Казани матчем сезона некоторые наивно ждали, что, оказавшись в шаге от вылета, Анвар Гатиятулин прокрутит свой состав через миксер и удивит новыми сочетаниями всех, включая главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова. Своего оппонента коуч «Ак Барса» в итоге наверняка удивил. Правда, не столько составом, в котором не оказалось по-настоящему интересных изменений, сколько абсолютной беспомощностью своей команды в решающий момент плей-офф.

Как и все предыдущие матчи серии, «Ак Барс» начал шестой матч достаточно активно. Однако вместо быстрой заброшенной получил болезненные 0:2 уже к середине первого периода. Как и двумя днями ранее, москвичам не понадобилось много времени, чтобы открыть счет. Голевым для бело-голубых стал уже второй бросок в створ ворот Тимура Билялова.

На седьмой минуте Джордан Уил буквально затерроризировал Митчелла Миллера в чужой зоне и в борьбе с американцем как-то слишком легко сумел вылезти на пятак хозяев, спокойно отправив шайбу в сетку с неудобной руки. Можете представить себе лицо Зинэтулы Билялетдинова в момент, когда парень, ставший одним из героев Казани на старте серии, позволил канадцу из «Динамо» сделать это. В решающий момент всего сезона темная сторона игры невероятно талантливого атакующего защитника проявилась ярче всего.

Куда хуже результативного провала Миллера стало то, как казанцы на него отреагировали. Уже в следующей смене Семен Кошелев своим неаккуратным выбросом из своей зоны подарил гостям большинство и позволил им оперативно увеличить преимущество. Формально 91-й номер «Динамо» удачно пальнул от синей линии в равных составах, но сделал это в тот момент, когда нападающий «Ак Барса» летел из штрафного бокса на помощь партнерам и еще не мог полноценно помочь обороняющейся четверке.

Москвичи, достаточно спокойно пережив небольшой парад неплохих позиционок хозяев в середине встречи, на 31-й минуте получили еще одно большинство и реализовали его всего за девять секунд. Причем третий гол гостей тоже получился легионерским. За первые пять матчей противостояния Максим Комтуа стал одним из главных злодеев для казанских болельщиков. Разве мог он не «порадовать» их в шестой игре, воспользовавшись очередным классным заслоном голкипера от Максима Джиошвили и показательно заткнув уши после заброшенной?

И предложить гостям что-то, кроме возни шайбы по периметру, Казань не сумела. Зацементировавшее свой пятак и почти всё пространство в центре «Динамо» такой расклад полностью устраивал. Отдав сопернику шайбу с первых минут второго периода, гости выглядели максимально солидно в обороне и даже не думали выключить инстинкт убийцы. Стоило Данилу Журавлеву потерять шайбу на полборта, как Артем Ильенко улетел в контратаку, поставил мощный корпус и обкатил правый щиток Билялова, окончательно отправив хозяев в нокаут (4:0).

Единственное, чем по-настоящему удивил Гатиятулин соперника, это решением заменить голкипера на шестого полевого прямо на старте третьей двадцатиминутки, когда «Ак Барс» удачно получил большинство. Несколько лет назад представить такой ход в исполнении одного из самых консервативных тренеров лиги было сложно. Однако, оказавшись на краю пропасти, стоять и молча ждать свободного падения было уже нельзя.

Теперь «Динамо» ждет в полуфинале реванш с «Трактором» — командой, которая прошлой весной чуть было не выбила почву из-под ног у Алексея Кудашова. Те сенсационные и невероятно быстрые 0–4 костяк бело-голубых точно не забыл. А значит, жажда вендетты будет как никогда большой.

«Авангард» спасается второй год подряд

В попытке спастись от вылета «Авангард» выдал в шестом матче по-настоящему мощное выступление, пусть прежде всего и оборонительное. Ярославцы не смогли поразить ворота соперника впервые за несколько месяцев — последний раз «Локомотив» проиграл всухую московскому «Динамо» в конце ноября 2024 года (0:3).

Отличную игру показал голкипер «Авангарда» Никита Серебряков — он парировал 32 броска ярославцев. Для Никиты это первый шатаут в плей-офф и третий за «Авангард» после перехода из СКА. Ранее он оставлял ворота в неприкосновенности в играх регулярного чемпионата с ЦСКА (4:0) и «Ак Барсом» (2:0).

Омичи большую часть матча удерживали счет, играя строго от обороны. В середине первого периода после напряженной борьбы у борта и паса Владимира Ткачева шайбу на пятачке получил защитник Евгений Кулик — и оказался точен со средней дистанции. Второй период прошел без голов, при этом «Авангард» упустил отличную возможность увеличить преимущество, не реализовав буллит в самом конце двадцатиминутки. Райан Спунер не смог переиграть Даниила Исаева.

Третий период тоже долго проходил глухо, но за пять минут до сирены «Авангард» забросил вторую шайбу. Постарался Наиль Якупов, подправивший дальний выстрел Константина Окулова. Последний гол омичи оформили за 45 секунд до конца игры. Рид Буше воспользовался ошибкой защитника «Локомотива», потерявшего шайбу, и устремился к пустым воротам гостей — никто не смог остановить американца.

«Авангард» сотворил подвиг — команда Ги Буше отыгралась с 1:3 в серии и увела противостояние в седьмой матч. Примечательно, что в прошлом году в четвертьфинале «Авангард» также играл с «Локомотивом» — и тогда дело тоже дошло до седьмого матча.

Более того, результат серии повторяется почти в точности — в Кубке Гагарина – 2024 «Авангарду» тоже пришлось спасаться с 1–3. Омичи сравняли счет, но в седьмой встрече проиграли (0:2). Серия в этом плей-офф отличается деталями — она началась с победы «Авангарда» (в прошлом году первым победил «Локо») и закончится в Ярославле, а не в Омске. Поменяется ли исход в сравнении с прошлогодним — узнаем уже 23 апреля.

Фактор Вязового

К шестому матчу, в котором «Спартак» мог закрыть серию, москвичи подошли с хорошими вводными. Первое — «Салават Юлаев» в нынешнем плей-офф ни разу не побеждал на выезде. Так было в первом раунде с «Сибирью», так происходило и сейчас. Второе — вратари уфимцев не выдавали серии из уверенных матчей.

Вполне логично, что после победы в пятой игре главный тренер Виктор Козлов снова доверился Семену Вязовому. И ему пришлось серьезно попотеть — 22-летний голкипер во второй раз в карьере (первый был в субботу, 19 апреля) испытал такой уровень ответственности, когда поражение могло закончить сезон для команды.

Матч в «Мегаспорте» получился жарким, с обилием остроты, стыков и моментов, когда то болельщики хозяев, то фанаты гостей могли нервно вспрыгнуть со своих мест. За такие драматичные игры все и любят плей-офф. Анализировать всё, что произошло на льду за 60 минут основного времени, не имеет большого смысла. Потому что остросюжетный матч затянуло в овертайм (1:1). «Спартак» выстоял, когда удалился Андрей Миронов, но «Салават Юлаев» на волне большинства почувствовал кураж в атаке и организовал спасительную шайбу уже в равных составах. Радующий голами по большим праздникам Алексей Василевский перевез серию в Уфу на седьмой матч.

«Салават Юлаев» остался на шестую игру без главной звезды — Джошуа Ливо. По-прежнему в списке травмированных Нэйтан Тодд. Несмотря на проблемы с составом, уфимцы вырвали важнейшую победу. Оказавшись на грани пропасти, уфимцы забрали два овертайма подряд. Это подчеркивает характер команды, которая изголодалась по проходам в поздние раунды плей-офф.

Пока ключевое решение, принятое Козловым в серии со «Спартаком», — ставка на Вязового после четвертого матча. Молодой вратарь, который большую часть сезона считался дублером опытного Александра Самонова, не подводит тренера. Семен выиграл два матча подряд. Значимости победам добавляет не только фактор овертайма. В каждой игре Вязовой получил большой объем работы. 40 бросков голкипер отразил в шестом матче, 28 — в пятом. Для дебютанта плей-офф Семен выглядит очень уверенно и не раз оставлял свою команду в игре.

Теперь всё решится в седьмом матче. «Салават Юлаев» уже сделал маленький подвиг, но его ценность девальвируется, если в среду «Спартак» заберет победу и вгонит переполненную «Уфа-Арену» в тоску. Не может не радовать, что серия, в которой команды цепляют открытым хоккеем, получила полный формат. «Салават» и «Спартак» уже украсили второй раунд плей-офф, но главная их битва состоится в среду, 23 апреля.