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До седьмого матча: что ждать от второго раунда плей-офф КХЛ

Самое горячее противостояние ожидается в паре «Динамо» и «Ак Барса»
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Фото: СПОРТ-ЭКПРЕСС/Александр Федоров
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В пятницу, 11 апреля, начнутся четвертьфиналы Кубка Гагарина. Ярославский «Локомотив» будет играть с омским «Авангардом», московское «Динамо» — с казанским «Ак Барсом», челябинский «Трактор» — с минским «Динамо», уфимский «Салават Юлаев» — с московским «Спартаком». О главных интригах предстоящего раунда и прогнозах на исходы серии — в материале «Известий».

«Салават Юлаев» – «Спартак»

Матчи 11, 13, 15 и 17 апреля

В отличие от других серий в Уфе и Москве встретили своих предстоящих соперников с радостью. Явного фаворита в этой паре нет, у каждой команды присутствуют слабые места, ветеранов с опытом больших побед тоже по минимуму. Следовательно, можно сыграть не только на своих козырях, но и на ошибках противника, поскольку ни «Салават Юлаев», ни «Спартак» не выглядят идеальными машинами для убийства чужих кубковых надежд.

В регулярном чемпионате уфимцы два раза легко расправились с красно-белыми (5:1 дома и 5:2 в гостях). В то же время первый раунд с «Сибирью» выявил много насущных проблем у команды Виктора Козлова, чтобы рассчитывать на повторение прежнего сценария. Слишком большая ответственность ложится на плечи лидеров, а поддержка у них скромная. Травма Нэйтана Тодда лишила команду серьезной боевой единицы. В пользу «Салавата» говорит игровой тонус и сбалансированность линий, за «Спартак» — глубина в атаке и психологическая уверенность.

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Москвичам важно сразу забрать как минимум один матч на выезде. Их шансы на конечный успех возрастают, если серия затянется. Качество игры в первом раунде сложно напрямую переносить на следующий этап. Против «Северстали» команда Алексея Жамнова не всегда включалась на полную и позволяла себе опасные вольности. Решат спартаковцы хотя бы вопрос с концентрацией и хорошо проявит себя основной вратарь Артем Загидулин — получат преимущество. Однако защита явно не внушает доверия.

Прогноз «Известий»: 4-3

«Локомотив» – «Авангард»

Матчи 11, 13, 15 и 17 апреля

«Локомотив» без особых проблем разобрался в первом раунде с «Торпедо» — хватило четырех матчей, чтобы пройти в следующий круг. Должного сопротивления команда Игоря Никитина не получила, и ее потенциал в серии не раскрылся и наполовину. Тем не менее уверенный проход нижегородцев только подтвердил высокие амбиции «Локомотива». Во втором раунде ярославцы встретятся с «Авангардом», который доставит гораздо больше проблем. Омичи уже отправили в отпуск действующего обладателя Кубка Гагарина — «Металлург», а теперь готовы проделать это с прошлогодним финалистом.

Нас ожидает серия двух максимально организованных команд. Разница только в том, что Никитин прививал свою систему «Локомотиву» четыре сезона, а Ги Буше взялся за «Авангард» только в декабре. Тем не менее канадскому тренеру хватило времени, чтобы перезапустить команду. В серии с «Металлургом» мы увидели разный «Авангард»: умеющий как терпеть, так и играть первым номером в высоком темпе.

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По мастерству атаки у омичей есть преимущество (особенно если Владимир Ткачев продолжит решать, как в овертаймах с «Металлургом»), но ярославцы должны взять свое за счет отлаженной системы и баланса между линиями. Запас прочности у «Локомотива» выше, чем у «Магнитки». А еще в штабе Никитина работает Антон Курьянов, которому прекрасно известны детали «Авангарда». Нет сомнений, что серия затянется, а фаворитом в ней видятся железнодорожники.

Прогноз «Известий»: 4-2

«Трактор» – «Динамо» Мн

Матчи 12, 14, 16 и 18 апреля

Еще несколько лет назад представить столкновение «Трактора» и минского «Динамо» в плей-офф было невозможно. Как минимум потому, что белорусская команда до этой весны никогда не проходила дальше первого раунда. Однако сейчас их противостояние может стать одним из самых интересных во втором раунде.

Прямо сейчас команда Дмитрия Квартальнова устраивает в Белоруссии хоккейный бум благодаря синергии качественной тренерской системы, классных легионеров, талантливой местной прослойки, плеймейкерских способностей Вадима Шипачева и надежной игры Василия Демченко.

В серии с ЦСКА минчане показали, что вполне готовы пойти дальше. Тактической гибкости, мастерства, физической готовности и характера у «Динамо» вполне хватает, чтобы по-настоящему закуситься с первой командой «Востока», которая потратила немало сил в серии с «Адмиралом». Однако козыри «Трактора» всё же выглядят более серьезными. Вопрос в том, сумеет ли Бенуа Гру не только грамотно их использовать, но и перекрыть невероятно мобильное, куражное и мастеровитое нападение минчан. Челябинцы сумели пройти «Адмирал» на классе. Но с этим Минском разница в объеме мастерства будет куда менее существенной.

Прогноз «Известий»: 4-2

«Динамо» – «Ак Барс»

Матчи 12, 14, 16 и 18 апреля

Серия московского «Динамо» против СКА стала украшением первого раунда плей-офф и показала, на что способна команда Алексея Кудашова. Максим Моторыгин качественно отыграл свои пять матчей, но на шестой вышел Владислав Подъяпольский и тоже выглядел прекрасно. Крепкие защитники бело-голубых мало что позволяли делать на своем пятаке, а впереди проблемы соперникам создавали как техничные Гусев с Уилом, так и пробивные канадцы Комтуа и Пакетт.

«Ак Барсу» проход первого раунда дался очень тяжело — в седьмом матче казанцы перетерпели «Автомобилист» во втором овертайме. Смущают резкие перепады в игре «барсов»: вслед за атакующей феерией они тут же выдавали абсолютно пресный матч, а потом снова куражились у чужих ворот. Но в самый важный момент показали характер — в плей-офф это зачастую важнее стабильной игры.

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«Динамо» под руководством Кудашова ни разу не проходило дальше второго раунда — пожалуй, это главное, что заставляет сомневаться в кубковых перспективах бело-голубых. Но подбор игроков в команде, особенно в нижних звеньях, сильнее, так что в этой паре всё же выбор склоняется в пользу «Динамо».

Прогноз «Известий»: 4-3

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