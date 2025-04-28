ХК «Салават Юлаев» обыграл «Локомотив» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Уфимский хоккейный клуб (ХК) «Салават Юлаев» 27 апреля одержал победу над «Локомотивом» из Ярославля в первом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на домашней для ярославской команды «Арене-2000» и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Среди победителей отличились форварды Данил Алалыкин (на 2-й минуте) и Александр Хмелевский (60), а также защитник Михаил Науменков (54). В составе «Локомотива» забил защитник Рушан Рафиков (25).

Также голкиперу «Салавата» удалось сделать две голевые передачи и отразить 26 из 27 бросков. Для нападающего уфимского ХК данная встреча стала 100-й в плей-офф КХЛ. За все игры в Кубке Гагарина ему удалось забить 14 голов и сделать семь результативных передач.

Следующая игра между командами пройдет 29 апреля в Ярославле.

«Салават Юлаев» 23 апреля обыграл московский «Спартак» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.