«Салават Юлаев» победил московский «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Хоккейный клуб (ХК) «Салават Юлаев» из Уфы обыграл московский «Спартак» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в полуфинал плей-офф — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Эта игра стала седьмой в серии и позволила уфимской команде пройти в следующий этап.
В составе «Салавата Юлаева» отличились нападающие Шелдон Ремпал, Владислав Ефремов и защитник Алексей Василевский. В составе гостей шайбы забросили форвард Иван Морозов и защитник Даниил Орлов.
Уфимская команда выиграла серию со счетом 4:3 и в шестой раз вышла в полуфинал Кубка Гагарина. Она выигрывала трофей в сезоне-2010/11.
22 апреля ХК «Динамо» из Москвы обыграл казанский «Ак-Барс» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в полуфинал плей-офф. Последний раз команда из Москвы выходила дальше второго раунда плей-офф в сезоне-2012/13, тогда она стала победителем Кубка Гагарина.