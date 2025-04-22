Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло в полуфинал Кубка Гагарина
Хоккейный клуб (ХК) «Динамо» из Москвы обыграл казанский «Ак-Барс» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в полуфинал плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча состоялась 22 апреля на казанской «Татнефть-Арене» и закончилась со счетом 6:1 в пользу гостей. Эта победа стала четвертой для команды из Москвы, «Ак-Барс» победил всего в двух играх.
В составе «Динамо» отличились нападающие Джордан Уилл (7-я минута), Максим Джиошвили (9-я), Артем Ильенко (37-я), а также Максим Комтуа, который оформил хет-трик (30-я, 46-я, 54-я). У хозяев шайбу забил защитник Митчелл Миллер (51-я).
Последний раз команда из Москвы выходила дальше второго раунда плей-офф в сезоне 2012/13, тогда они стали победителями Кубка Гагарина. В текущем турнире «Динамо» предстоит встретиться с челябинским «Трактором». Серия начнется 28 апреля, первый матч пройдет на домашней для челябинцев арене.
21 апреля хоккейный клуб «Авангард» из Омска обыграл ярославский «Локомотив» в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча состоялась на стадионе в Омске и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Авангарда»,