«Авангард» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»
Хоккейный клуб «Авангард» из Омска 21 апреля обыграл ярославский «Локомотив» в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча состоялась на стадионе в Омске и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Авангарда», передает «Спорт-Экспресс». Победу команде принесли защитник Евгений Кулик, крайние нападающие Наиль Якупов и Рид Буше.
В настоящее время счет в серии до четырех побед — 3:3. Решающий матч состоится 23 апреля в Ярославле.
13 апреля «Локомотив» обыграл «Авангард» во втором матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Встреча состоялась на домшаней арене победителей и завершилась со счетом 4:1. Победу клубу принесли нападающие Максим Березкин, Максим Шалунов, Александр Радулов и Георгий Иванов.