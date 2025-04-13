«Локомотив» сравнял счет с «Авангардом» в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Локомотив» из Ярославля обыграл омскую команду «Авангард» во втором матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина (плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 13 апреля и закончилась со счетом 4:1.

Игра проходила на домашней для ярославской команды «Арене-2000». В прошедшем матче в составе победителей забитыми голами отличились нападающие Максим Березкин (21-я минута), Максим Шалунов (24), Александр Радулов (37) и Георгий Иванов (51). У «Авангарда» же шайбу забил форвард Владимир Ткачев (31).

Благодаря победе «Локомотива» счет в серии стал 1:1. Для прохода в следующий раунд одна из команд должна набрать четыре очка. Третья встреча между соперниками пройдет 15 апреля, омский клуб будет играть дома.

Омский хоккейный клуб «Авангард» 11 апреля обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:1.