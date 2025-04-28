Посол РФ возложил цветы в бывшем концлагере Заксенхаузен в ФРГ
В бывшем нацистском концлагере Заксенхаузен состоялась церемония возложения цветов, посвященная 80-й годовщине его освобождения Красной армией. Кадры мероприятия 28 апреля публикуют «Известия».
Акцию памяти проводило посольство России в ФРГ, в церемонии принял участие и сам посол РФ Сергей Нечаев. Почтить память узников концлагеря и воинов-освободителей Красной армии пришли десятки людей.
«Нужно сказать, что с нами сегодня и отдельные граждане Германии, инициативные группы, наши друзья, которые сохраняют объективную культуру памяти, в том числе о процессе исторического примирения», — рассказал Нечаев.
Кроме того, по словам посла, российским представителям передали документы, посвященные судьбе одного из советских узников лагеря. Их разместят на выставке в посольстве РФ.
Ранее, 22 апреля, Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала новые рассекреченные архивные документы, рассказывающие о многочисленных экспериментах, которые нацисты проводили над узниками Заксенхаузена. Он занимал особое положение среди лагерей смерти нацистской Германии — в нем содержались наиболее серьезные политические противники фашизма и видные государственные деятели многих стран Европы. В апреле 1945 года Заксенхаузен освободили передовые части 1-го Белорусского фронта.