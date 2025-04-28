Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Общество
В России началась трехдневная рабочая неделя
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за сбор данных для ГУР Украины
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Спорт
Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде
Общество
Готовивший убийство главы предприятия ОПК в Удмуртии террорист осужден на 18 лет
Общество
Мишустин призвал повысить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Мир
В Республике Конго заявили о желании вступить в БРИКС
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Мир
СМИ узнали о погашении папой римским ипотеки макаронной фабрики в тюрьме
Мир
Путин заявил о росте числа сторонников России в мире
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян
Сюжет:

Посол РФ возложил цветы в бывшем концлагере Заксенхаузен в ФРГ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Чащухин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В бывшем нацистском концлагере Заксенхаузен состоялась церемония возложения цветов, посвященная 80-й годовщине его освобождения Красной армией. Кадры мероприятия 28 апреля публикуют «Известия».

Акцию памяти проводило посольство России в ФРГ, в церемонии принял участие и сам посол РФ Сергей Нечаев. Почтить память узников концлагеря и воинов-освободителей Красной армии пришли десятки людей.

«Нужно сказать, что с нами сегодня и отдельные граждане Германии, инициативные группы, наши друзья, которые сохраняют объективную культуру памяти, в том числе о процессе исторического примирения», — рассказал Нечаев.

Кроме того, по словам посла, российским представителям передали документы, посвященные судьбе одного из советских узников лагеря. Их разместят на выставке в посольстве РФ.

За воротами ада: как Красная армия освободила Освенцим
Преступления нацистов стали известны миру

Ранее, 22 апреля, Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала новые рассекреченные архивные документы, рассказывающие о многочисленных экспериментах, которые нацисты проводили над узниками Заксенхаузена. Он занимал особое положение среди лагерей смерти нацистской Германии — в нем содержались наиболее серьезные политические противники фашизма и видные государственные деятели многих стран Европы. В апреле 1945 года Заксенхаузен освободили передовые части 1-го Белорусского фронта.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025