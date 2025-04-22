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ФСБ рассекретила информацию об опытах над узниками концлагеря Заксенхаузен

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Фото: TASS/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала новые рассекреченные архивные документы, рассказывающие о многочисленных экспериментах, которые нацисты проводили над узниками концентрационного лагеря Заксенхаузен. Соответствующие материалы 22 апреля появились на сайте ведомства.

Заксенхаузен располагался недалеко от Берлина и начал работу в 1936 году. По словам бывшего коменданта лагеря штандартенфюрера СС Антона Кайндля, он занимал особое положение среди «лагерей смерти» нацистской Германии — в нем содержались наиболее серьезные политические противники фашизма, видные государственные деятели многих стран Европы. В апреле 1945 года его освободили передовые части 1-го Белорусского фронта.

Кайндль был арестован союзными войсками в мае того же года. На допросе он признался в массовых убийствах советских военнопленных и мирных граждан и рассказал о проводимых над ними экспериментах.

«Заключенные лагеря истреблялись через повешение на механизированных стационарных и переносных виселицах, расстреливались в специально оборудованном для этой цели помещении, умерщвлялись газом в газовой камере и, наконец, отравлялись путем подмешивания в пищу ядов и введения их в человеческий организм уколами», — рассказал бывший комендант лагеря.

По его словам, Заксенхаузен являлся местом проведения наиболее секретных и ответственных операций по уничтожению людей, совершавшихся по личным указаниям руководящих деятелей германского правительства. В 1947 году Кайндль был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием каторжных работ, а в 1948-м умер в Воркутинском лагере МВД СССР.

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ФСБ 11 апреля рассекретила документы о массовых убийствах в концлагере Треблинка, который в августе 1944 года освободили соединения 65-й армии первого Белорусского фронта. В Треблинке за годы Второй мировой было убито свыше 2 млн человек.

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