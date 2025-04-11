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ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах в концлагере Треблинка

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Фото: Global Look Press
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала ранее засекреченные материалы о злодеяниях нацистов в концентрационном лагере Треблинка, раскрытые органами контрразведки «Смерш» после его освобождения в 1944 году. Соответствующие материалы 10 апреля опубликованы на сайте ведомства.

Нацистский «лагерь смерти», функционировавший с конца 1941 года, был расположен на станции Треблинка, в 80 км к северо-востоку от Варшавы. В середине августа 1944-го его освободили соединения 65-й армии первого Белорусского фронта.

Треблинка, как следует из материалов, была разделена на два сектора — «лагерь № 1», называемый рабочим лагерем, и «лагерь № 2» — «лагерь смерти». По показаниям арестованных карателей, концлагерь был построен немцами специально для массового истребления, главным образом еврейского и польского населения. Ежедневно в нем уничтожали до 2,5 тыс. человек.

Уже в сентябре 1944 года сотрудники «Смерш» арестовали первых палачей — вахманов СС, служивших в треблинских лагерях. На допросах они рассказали о транспортировке эшелонов с узниками со всей Европы и о зверских способах убийств. Один из арестованных, Иван Шевченко, подтвердил, что жертв обманывали обещаниями переселения в Палестину, а затем массово уничтожали.

«Прибывавшие в лагерь ежедневно еврейские семьи с их имуществом из Германии, Польши, Чехословакии, Франции и Болгарии привозились под видом якобы на сборный пункт для последующей отправки в Палестину. Эшелоны разгружались двумя или тремя партиями по 17–20 вагонов в каждой. <...> Количество людей, привезенных в этих вагонах, как раз соответствовало объему и «пропускной способности» «душегубки» для одновременного истребления в ней людей», — цитирует ведомство показания Шевченко.

Другой палач, вахман СС треблинского лагеря Павел Лелеко, рассказал на следствии о злодеяниях, творимых нацистами и их пособниками. По его словам, за 11 месяцев через Треблинку прошло более 2 млн человек и все из них были истреблены.

«Способных к труду женщин и мужчин умерщвляли в «душегубках», а тех, кто был болен или обессилен, пропускали через так называемый лазарет, подводили к ямам, расстреливали и сжигали», — приводит ФСБ слова Лелеко.

Рассекреченные материалы приурочены к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Они подтверждают организованный, систематический характер геноцида, осуществленного нацистами и их пособниками.

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ФСБ рассекретила 21 февраля архивные документы, свидетельствующие о преступлениях армии нацистской Германии против мирных жителей Курской области СССР в 1943 году. Представители ФСБ уточнили, что всего было рассекречено и опубликовано шесть документов. В том числе обвинительное заключение в отношении генерал-лейтенанта Ф.-А. Вайнкнехта, под командованием которого пехотинцы нацистской Германии совершали злодеяния над мирными советскими гражданами.

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