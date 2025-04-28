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Мирошник назвал ночную атаку дронов ВСУ попыткой пробить новый коридор

Мирошник: попытка Киева пробить «новый коридор для ударов» блокирована
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Фото: Global Look Press/Konopatov Yuri
dzen
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Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробить новый коридор для ударов по тыловым объектам была пресечена средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 28 апреля сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашими ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Мирошник заявил, что 102 из 115 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ было сбито над Брянской областью.

Уточняется, что в результате атаки погиб мирный житель Брянска, еще одна жительница получила ранения.

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В этот же день в Минобороны сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников. Согласно данным ведомства, 102 дрона ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области, девять — над Крымом, два — над Курской областью и по одному БПЛА над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.

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