Средства ПВО за ночь перехватили 115 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ

За прошедшую ночь над пятью регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотно-летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 28 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«За период с 20:50 27 апреля по 04:35 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 102 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над территорией Брянской области, девять беспилотников — над территорией Республики Крым, два — над территорией Курской области и по одному беспилотнику над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.

В Минобороны РФ 27 апреля сообщили, что средства ПВО в период с 20:50 до 22:00 мск уничтожили шесть украинских БПЛА. Уточнялось, что пять из них были уничтожены в небе над Крымом, а над акваторией Черного моря — один.