Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области

Росгвардейцы поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Росгвардии.

Уточняется, что объект обнаружили в ходе авианаблюдения. Склад использовался боевиками для хранения боеприпасов.

«Точным попаданием оператор БПЛА уничтожил цель», — рассказали в Росгвардии.

В этот же день экипаж армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Уточняется, что перед вылетом экипаж получил координаты расположения цели.