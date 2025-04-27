Трамп анонсировал снижение подоходного налога в США после начала действия пошлин
Подоходный налог для граждан США может быть снижен или полностью отменен после начала действия американских пошлин. Об этом 27 апреля заявил президент США Дональд Трамп.
«Когда пошлины вступят в силу, подоходные налоги многих людей будут существенно снижены, а возможно, даже полностью отменены», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Американский лидер подчеркнул, что основные меры по снижению налогов будут направлены на людей, зарабатывающих менее $200 тыс. в год.
«Кроме того, уже создается огромное количество рабочих мест, строятся или планируются новые предприятия», — резюмировал Трамп.
Ранее, 9 апреля, Трамп сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В тот же день власти КНР в свою очередь приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.
Тогда же Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c Китаем и Евросоюзом (ЕС), но только на справедливых для Вашингтона условиях.