В Балашихе люди принесли цветы к месту гибели генерала Москалика
В подмосковной Балашихе люди приносят цветы и лампадки к месту, где убили генерал-лейтенанта Вооруженных сил (ВС) РФ Ярослава Москалика. Кадры с места гибели 27 апреля публикуют «Известия».
На кадрах видно, что на месте взрыва в микрорайоне Авиаторов в Балашихе установили фотографию погибшего генерал-лейтенанта.
25 апреля на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе произошел взрыв машины, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Его расследует центральный аппарат Следственного комитета России.
В субботу, 26 апреля, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве Москвалика Игната Кузина. После он дал признательные показания. По словам Кузина, в 2023 году он был завербован украинскими спецслужбами.
27 апреля Кузину было предъявлено обвинение в совершении террористического акта. За убийство Москалика ему пообещали вознаграждение в размере $18 тыс.