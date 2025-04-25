Причиной взрыва автомобиля в Балашихе стало самодельное взрывное устройство

Причиной взрыва автомобиля рядом с многоэтажкой в Балашихе стало самодельное взрывное устройство. Об этом 25 апреля сообщил источник «Известий».

Согласно данным собеседника, целью подрыва был военный. Личность погибшего в результате инцидента устанавливается.

Инцидент произошел на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе ранее в этот день. В результате происшествия погиб один человек, уточнил источник «Известий».