Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Ярослава Москалика Игнат Кузин дал признательные показания. Об этом 26 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина признался, что в апреле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора Вадима в сентябре того же года уехал в Москву. По его словам, в ноябре 2024 года он заселился в помещение, оплачивал это в том числе куратор.

«В 2025 году, в феврале, я купил автомобиль «Volkswagen Универсал», также по его (куратора. — Ред.) указаниям. И по его координатам в конце февраля 2025 года я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу, которую установил на заднюю ляду автомобиля», — признался мужчина.

Подозреваемый уточнил, что взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором Вадимом.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Его доставили в Следственный комитет (СК) РФ.

Ранее в этот день Кузина задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

25 апреля на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе произошел взрыв машины, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Его расследует центральный аппарат Следственного комитета России.