Задержан подозреваемый в убийстве генерала Москалика агент спецслужб Украины
Задержан подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Ярослава Москалика. Об этом 26 апреля сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ).
«В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине», — говорится в сообщении.
По данным ЦОС ФСБ, Кузин приобрел автомашину, в которую установил самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины.
Кузин доставлен в Следственный комитет (СК) РФ для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи работают с подозреваемым в совершении убийства Москалика.
«Устанавливаются обстоятельства преступления, идет сбор доказательств», – приводятся слова Петренко в Telegram-канале СК.
25 апреля на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе произошел взрыв машины, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Его расследует центральный аппарат Следственного комитета России.