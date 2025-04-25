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Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Дело об убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Ярослава Москалика будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом 25 апреля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика», — приводятся ее слова в Telegram-канале СК РФ.

По словам Петренко, на место происшествия для оказания практической помощи были направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра СК России. Расследование уголовного дела продолжается.

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Взрыв автомобиля произошел на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе ранее в этот день. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 105 и ст. 222.1 УК РФ («Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Позже стало известно, что погибшим оказался генерал-лейтенант Москалик.

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