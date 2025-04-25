При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик

Погибшим при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе оказался замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Ярослав Москалик. Об этом 25 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик», — приводятся ее слова в Telegram-канале ведомства.

Петренко заявила, что в настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов осматривают места происшествия. Она уточнила, что уголовное дело возбудили по ст. 105, ст. 222.1 УК РФ («Убийство», «Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Взрыв автомобиля произошел на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе ранее в этот день. По данным источника «Известий», в результате происшествия погиб один человек. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту возбудили уголовное дело.