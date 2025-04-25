Нары для председателя: у банды спецназовцев-убийц появился заказчик

В минувший вторник Басманный суд Москвы заключил под стражу экс-председателя совета директоров «Транстелекома», совладельца Межтрастбанка и экс-председателя совета директоров ФК «Локомотив» Сергея Липатова. По версии следствия, предприниматель не просто имел отношение к банде бывших спецназовцев, совершавших заказные убийства и похищения людей, но и сам заказывал им преступления. Подробности — в материале «Известий» .

Оборотень без погон

По данным источников «Известий» в правоохранительных органах, Сергей Липатов был арестован по обвинению в совершении заказного убийства . Следует заметить, что в прошлом этот известный бизнесмен сам имел отношение к правоохранительным органам — в 1999 году он был назначен заместителем начальника финансово-экономического управления Федеральной службы налоговой полиции России.

Согласно материалам расследования (есть в распоряжении редакции), речь идет об убийстве директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника главы Министерства путей сообщения Александра Фоминова . Юрист был убит 15 марта 2002 года, когда возвращался в загородный дом в дачном поселке «Аграрник» в Одинцовском районе Московской области. Киллеры остановили автомобиль Фоминова якобы чтобы узнать дорогу и, когда тот притормозил, произвели в него четыре выстрела из пистолета, ставшие смертельными. По горячим следам обнаружить убийц тогда не удалось.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, следствие предполагает, что Липатов и его криминальное окружение из числа бывших сотрудников правоохранительных органов может быть причастно к еще одному громкому преступлению — похищению и убийству 30 декабря 2002 года владельца ОАО «Консул» Владимира Клюева и его бухгалтера. У жертв сначала потребовали за освобождение $500 тыс., а затем обоих убили в окрестностях подмосковном поселка Софрино. Правда, пока роль Липатова в этом эпизоде кровавой биографии «банды силовиков» не известна, хотя участники банды дали на него прямые показания как на заказчика убийства как минимум юриста.

Двадцать лет спустя

В прошлом году СК России завершил расследование преступной деятельности банды бывших спецназовцев из СОБРа и ФСБ, на счету которой — серия вымогательств и убийств, совершенных в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Среди фигурантов громкого расследования встречаются фамилии, которые сейчас проходят в деле по обвинению Сергея Липатова в организации убийства юриста Фоминова. В частности, речь идет о бывшем сотрудники МВД Алексее Чеботареве, задержанном в 2023 году. По данным «Известий», именно он и дал показания на своих подельников. Чеботарев, кстати, проходит по большинству эпизодов вместе с бывшим военнослужащим Павлом Христевым, которого задержали вместе с сыном Александром.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По делу Липатова также проходят люди, ранее не упоминавшиеся как члены «банды силовиков». В частности, это бывший сотрудник 5-го отдела РУОП Леонид Ракогон , занимавшийся на службе борьбой с ворами в законе и авторитетами преступной среды. Бывшие сослуживцы Ракогона, просившие не упоминать их фамилий, рассказали, что он имел доверительные отношения с многими криминальными лидерами, в частности — с Андреем Исаевым по кличке Расписной.

В материалах следствия упоминается и некий Олег Михалев, о котором стоит рассказать более подробно. Он был взят под стражу Басманным судом еще в 2023 году. Согласно данным суда, он обвиняется по п. «ж» и п. «з» ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По данным СК России, именно Олег Михалев обвинялся в похищении предпринимателя и его бухгалтера за освобождение которых требовали $500 тыс., а затем убили, утопив тела в пруду. Сейчас этот эпизод почему-то также упоминается в материалах дела по обвинению Липатова в организации убийств.

Так что же связывает респектабельного предпринимателя и статусного силовика с убийцами из спецназа? Пока ответа на этот вопрос у следствия нет, зато есть показания участников убийства о том, что именно Липатов заказал и оплатил убийство юриста Фоминова . Что могло связывать топ-менеджера госкомпании Липатова с убитым советником МПС? Возможно, в основе конфликта лежит борьба за влияние и финансовые потоки в системе РЖД начала 2000-х , где Липатов опирался на свои тесные связи с ныне покойным Андреем Крапивиным, считавшимся серым кардиналом РЖД.

Стоит отметить, что проблемы с законом у Сергея Липатова уже были: в 2017 году он стал фигурантом уголовного дела о хищениях денег вкладчиков лопнувшего Межтрастбанка, откуда было выведено 1,8 млрд рублей . Показания на него дали бывшие топ-менеджеры банка, однако каким-то образом Липатову удалось остаться на свободе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В 2006 году Сергей Липатов по протекции тогдашнего главы РЖД Владимира Якунина стал сначала членом совета директоров, а затем и президентом ФК «Локомотив». Таким образом, Липатов, управляя деньгами государственной компании «Транстелеком», спонсировал ФК «Локомотив», то есть фактически переводил их самому себе.

Именно тогда был запущен предсезонный турнир «Кубок РЖД» с участием «Милана» и «Реала». Сам Сергей Липатов оценивал затраты на организацию этого мероприятия в €6 млн.