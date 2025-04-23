Подстрельное дело: обвиняемому в убийстве Игоря Талькова дали 13 лет

Петроградский райсуд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу об убийстве Игоря Талькова в 1991 году. Обвиняемому — продюсеру певца Валерию Шляфману — назначили 13 лет лишения свободы. Но приговор заочный, потому что фигурант дела скрылся за границей еще в 1992 году. По версии следствия, между Шляфманом и Игорем Малаховым — телохранителем певицы Азизы, которая принимала участие в том же концерта, возник конфликт. Во время потасовки продюсер выхватил из рук Малахова пистолет, выстрелил и случайно попал в Талькова. Сам Шляфман заявил «Известиям» о своей невиновности. Подробности дела — в нашем материале.

Кто убил Игоря Талькова

В Санкт-Петербурге 23 апреля огласили приговор по делу об убийстве рок-певца Игоря Талькова. Петроградский райсуд заочно назначил концертному директору артиста Валерию Шляфману 13 лет лишения свободы. Обвинение требовало приговорить Шляфмана к 14 годам.

Следствие и суд установили, что 6 октября 1991 года между концертным директором Талькова Валерием Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым возник конфликт из-за очередности выступления артистов на концерте. Словесная перепалка переросла в потасовку в коридоре. У Малахова был револьвер, но на него набросились трое человек, в том числе Игорь Тальков. В какой-то момент Шляфман выхватил револьвер из рук Малахова и выстрелил. Пуля попала в Игоря Талькова, он скончался на месте.

В 1992 году Шляфман тайно выехал на Украину, где получил загранпаспорт и скрылся в Израиле. Он живет там и сейчас. Тогда же Шляфман был заочно привлечен в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности.

Певец Игорь Тальков. 1988 год Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Версий обстоятельств убийства Игоря Талькова в народе ходило множество. Одна из них состояла в том, что певца убили по политическим мотивам — из-за антисоветской и монархистской подоплеки его песен. Связывали его гибель и с певицей Азизой: кикбоксера Игоря Малахова, близкого к криминальным кругам, называли бойфрендом певицы.

Как рассказывал «Известиям» руководитель 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо, эти «популярные» версии не подтвердились. Хотя, по его словам, первоначально следователи подозревали в убийстве именно Игоря Малахова. Однако позднее, в том же 1991 году, следователь Валерий Зубарев сделал вывод, что Малахов не мог стрелять в певца. Он доказал, что стрелявшим был Валерий Шляфман , который целился в Малахова и непреднамеренно попал в Талькова.

Доверенное лицо вдовы певца Татьяны Тальковой Ирина Красильникова заявила «Известиям», что дело несколько лет не передавалось в суд, потому что Шляфман сбежал, а законодательство не предусматривало рассмотрение дела без обвиняемого. Поэтому оно было приостановлено.

Полноценное расследование возобновилось в 2021 году, и на основе собранных доказательств следователи пришли к окончательному выводу о виновности Шляфмана. Его обвинили по двум статьям — в совершении убийства и покушении на убийство, совершенные общеопасным способом.

Прощание с трагически погибшим певцом Игорем Тальковым во Дворце молодежи на Комсомольском проспекте в Москве. 9 октября 1991 года Фото: РИА Новости/Александр Макаров

В рамках расследования допросили более 150 свидетелей, провели ряд генетических исследований, допросили специалистов, проводивших экспертизы в 1991–1992 годах.

Одной из улик по уголовному делу стала рубашка Шляфмана, которая была на нем в момент совершения преступления. Ее изъяли во время обыска у сожительницы продюсера уже после того, как подозреваемый покинул Россию. Несмотря на то что Шляфман отрицал, что стрелял, на правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы и кровь Игоря Талькова.

Что говорили свидетели и обвиняемый

Валерий Шляфман заявил «Известиям», что считает вынесенный ему приговор несправедливым. Он охарактеризовал материалы дела как «полное вранье».

— Это фальсификация фактов, отказ от того, чтобы заслушать показания свидетелей, которые подтверждают, что я невиновен, — сказал он. — У [Игоря] Малахова уже с 1991-го был условный срок до 1993 года (за незаконное хранение оружия. — «Известия»). На каком основании следователи его просто отпустили, зная, что он применял оружие и принес оружие? Когда Малахов выходил из гримерки, он получил пинок под зад, причем серьезный пинок от Игоря. И многие об этом говорили, кто находился в гримерке. А вот теперь сами решайте, прав я или неправ.

Шляфман заявил, что намерен отстаивать свою точку зрения. На вопрос о побеге из страны в 1992 году он ответил, что это был просто отъезд, скрываться он не планировал.

Валерий Шляфман Фото: Telegram

— Я никуда не удирал. Я сообщил Тане (вдове Игоря Талькова. — «Известия»), что собираюсь уезжать в Израиль в ближайшие дни, — сказал он. — Она об этом знала. Она несколько раз следователю об этом говорила.

Певица Азиза во время дачи показаний в суде заявила, что Шляфман в день убийства певца избил ногами Игоря Малахова.

— Малахов ушел со Шляфманом, и потом раздался шум, выстрелы. Я вышла и увидела в коридоре драку, там было облако дыма, как туман, людей было много, был Малахов, он лежал на полу лицом вниз, — рассказала певица.

Азиза указала, что попыталась остановить драку и набросила на кого-то из ее участников куртку, а Шляфман в тот момент избивал Малахова ногами. Талькова певица в тот момент не видела. Защищая своего телохранителя, она легла прямо ему на спину, закрыв его. Оружия в руках Шляфмана она не видела, утверждает певица. А после потасовки Шляфман побежал в сторону гримерки — уже с пистолетом — и спрятался. Когда же в гримерке вновь открылась дверь, продюсер вышел без оружия. Азиза спросила его, где пистолет, но ответа не получила.

Певица Азиза Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Девушки, которые были со Шляфманом в гримерке, рассказали певице, что продюсер спрятал оружие в унитаз. Певица нашла оружие, взяла его двумя пальцами и отнесла Малахову — она знала, что пистолет принадлежал именно ему. О смерти Игоря Талькова Азиза, по ее словам, узнала, когда услышала крики в коридоре, а позже ей об этом сказали приехавшие на место милиционеры.

Еще одна свидетельница по делу — Эльвира Шигапова — заявила, что Шляфман сам выдумал версию об устранении Игоря Талькова и «вбросил» ее в народ. Так он пытался избежать наказания, считает она. После смерти рок-музыканта Шляфман, по ее словам, начал рассказывать, что Талькова устранил КГБ.

— На мой взгляд, это была такая уловка. Чтобы избежать наказания, он решил себя выбелить, это лично мое мнение. Поэтому и была придумана версия о том, что Талькова устранили власти, устранили силовики, — заявила женщина.

Доверенное лицо Татьяны Тальковой Ирина Красильникова в Петроградском районном суде Фото: ИЗВЕСТИЯ

Ирина Красильникова подчеркнула, что семья Игоря Талькова долгое время добивалась перевода Азизы из свидетелей в соучастники.

— Есть основания полагать, что пистолет выбрасывал не Малахов, а она, выносила его тоже она, — заявила Красильникова. — Единственное, что учли, спасибо за это следствию, это переквалификация дела из убийства по хулиганским побуждениям [в убийство общеопасным способом].

Выдадут ли России Валерия Шляфмана

В смерти Игоря Талькова виновны охранники организаторов концерта и в какой-то степени даже сам музыкант, заявил «Известиям» продюсер Александр Толмацкий, который был свидетелем событий. Обвинения, предъявленные Шляфману, он назвал незаконными.

— Я считаю, что это полностью оговоренный человек, — сказал он.

По его словам, в момент убийства Талькова он видел, что выстрел произвел Игорь Малахов. Однако он сделал это не сам, а якобы «руками охранников, которые пытались выхватить у него пистолет».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— А вообще виноват сам Тальков, он начал стрелять. Там накосячил следователь, который первый вел дело, всё перевернул вверх ногами. Я считаю, что подделаны все результаты экспертизы, — полагает Александр Толмацкий.

Танцовщица из коллектива Игоря Талькова Елена Кандаурова, которая проходила по делу как основной свидетель, рассказала, что видела, как Шляфман держал оружие в руках, но не стрелял.

— Я не знаю, как реагировать на всё, что сейчас происходит, — сказала она. — Я считаю, что это возмутительно, неправильно. Я очень сожалею, что не смогла на это повлиять своими показаниями.

Адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич напомнила, что сроки давности к этому делу не применяются, поскольку был конкретный обвиняемый, который всё это время находился в розыске.

Судебное заседание по делу Валерия Шляфмана Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Думаю, что Израиль не выдаст своего гражданина, — считает эксперт. — Поэтому жизнь Шляфмана никак не поменяется. Но, если он пересечет российскую границу, его сразу задержат.

По ее словам, такие давние уголовные дела заканчиваются приговором крайне редко.

— Но в этом случае у следствия, вероятно, были неопровержимые доказательства того, что Игорь Малахов не мог произвести выстрел. Например, кровь и пороховые следы на рубашке Шляфмана, — отметила Татьяна Пашкевич. — Суд вынес средний по жесткости приговор — с учетом непризнания вины.

Если Шляфман когда-либо решит вернуться в Россию или будет экстрадирован, его сразу задержат и отправят для отбывания наказания, назначенного судом, рассказала и адвокат Адыгейской Республиканской коллегии адвокатов Екатерина Кутузова. Она усомнилась, что Шляфман сможет оспорить вынесенный ему приговор — из-за большого объема рассмотренных доказательств.