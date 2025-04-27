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В Балашихе люди принесли цветы к месту гибели генерала Москалика

Убившему генерала Москалика предъявлено обвинение в теракте

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Фото: РИА Новости
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Подозреваемому в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Об этом 27 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

«В рамках уголовного дела о теракте <…> Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205, 222.1, 223.1 УК РФ («Террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств»)», — говорится в Telegram-канале пресс-службы СК России.

Уточняется, что с обвиняемым продолжают следственные действия, он также дает подробные показания об обстоятельствах и описал хронологию событий от начала подготовки до момента исполнения преступления.

Установлено, что в сентябре 2024 года по указанию куратора из украинских спецслужб он начал собирать необходимые данные о Москалике, а в ноябре того же года переселился в квартиру, расположенную в подъезде потерпевшего. В марте 2025 года Кузин получил в тайнике в Балашихе взрывчатку, а также системы видеонаблюдения и контроля. После окончания подготовки 23 апреля мужчина скрылся.

По данным Петренко, за совершение теракта ему пообещали вознаграждение в размере $18 тыс. Фигурант полностью признал вину и выразил готовность подтвердить всё изложенное на допросе в ходе проверки на месте происшествия. В суд направили ходатайство о его аресте.

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Кузина задержали в субботу, 26 апреля. После он дал признательные показания. По его словам, в 2023 году он был завербован украинскими спецслужбами.

25 апреля на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе произошел взрыв машины, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Его расследует центральный аппарат Следственного комитета России.

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