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СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Теннесси

NewsChannel 5: в результате падения самолета в США погибло три человека
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Фото: REUTERS/Tim Brister/Aiden Brister
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Небольшой самолет потерпел крушение в округе Уайт американского штата Теннесси, в результате происшествия три человека погибли. Об этом 25 апреля сообщил телеканал NewsChannel 5 со ссылкой на очевидцев.

«Трагическая авиакатастрофа произошла в субботу днем в округе Уайт, в результате которой погибло три человека», — говорится в материале телеканала.

По информации очевидцев, воздушное судно упало в поле рядом с дорогой Альмира. Уточняется, что на месте работают специалисты из Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). Дополнительные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Кроме того, телевизионная станция WRKN сообщила о том, что упавший самолет был модели Mooney M20TN (одномоторный поршневой самолет компании Mooney Airplane Company). На борту воздушного судна находилось всего три человека.

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Телеканал CBC News 10 апреля сообщил о падении вертолета в реку Гудзон в Джерси-Сити. Катастрофа произошла примерно в 15:15 (22:15 мск). Позже агентство AP со ссылкой на официальных лиц заявило о шести погибших в результате катастрофы. Жертвами стали Агустин Эскобар и его семья — жена и трое детей. Вместе с ними погиб пилот.

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