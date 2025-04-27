СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Теннесси

Небольшой самолет потерпел крушение в округе Уайт американского штата Теннесси, в результате происшествия три человека погибли. Об этом 25 апреля сообщил телеканал NewsChannel 5 со ссылкой на очевидцев.

«Трагическая авиакатастрофа произошла в субботу днем в округе Уайт, в результате которой погибло три человека», — говорится в материале телеканала.

По информации очевидцев, воздушное судно упало в поле рядом с дорогой Альмира. Уточняется, что на месте работают специалисты из Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). Дополнительные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Кроме того, телевизионная станция WRKN сообщила о том, что упавший самолет был модели Mooney M20TN (одномоторный поршневой самолет компании Mooney Airplane Company). На борту воздушного судна находилось всего три человека.

Телеканал CBC News 10 апреля сообщил о падении вертолета в реку Гудзон в Джерси-Сити. Катастрофа произошла примерно в 15:15 (22:15 мск). Позже агентство AP со ссылкой на официальных лиц заявило о шести погибших в результате катастрофы. Жертвами стали Агустин Эскобар и его семья — жена и трое детей. Вместе с ними погиб пилот.