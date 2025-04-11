AP сообщило о шести погибших в результате падения вертолета в реку Гудзон

Шесть человек погибли в результате падения вертолета в реку Гудзон недалеко от Нью-Йорка, в городе Джерси-Сити. Об этом 10 апреля сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на официальных лиц.

«Все шесть человек на борту погибли, сообщил представитель правоохранительных органов <...> на условиях анонимности», — говорится в материале телеканала.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что крушение произошло в ходе туристического полета над Статуей Свободы. По его данным, помимо пилота в вертолете находилась семья туристов из пяти человек, прибывших в США из Испании.

Ранее телеканал заявлял о трех погибших, после уточнил, что выжить не удалось никому.

По словам очевидцев, снявших момент катастрофы, вертолет развалился на части еще до падения в реку. В частности, перед крушением были оторваны лопасти несущего винта и хвостовая часть.

Причины падения вертолета пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.

О падении вертолета телеканал CBC News сообщил ранее 10 апреля. По его данным, катастрофа произошла примерно в 15:15 (по местному времени; 22:15 мск). Тогда уточнялось о том, что на борту находились по меньшей мере пять человек, в том числе трое детей.