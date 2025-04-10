Вертолет упал в реку Гудзон вблизи Нью-Йорка

Вертолет упал в реку Гудзон в американском городе Джерси-Сити, расположенном вблизи Нью-Йорка. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на информацию местных властей.

«Вертолет упал в реку Гудзон. <…> Инцидент произошел примерно в 15:15 (по местному времени; 22:15 мск. — Ред.)», — говорится в материале телеканала.

По информации местной полиции, один человек погиб в результате. Всего на борту находились по меньшей мере пять человек, в том числе трое детей.

На месте происшествия работают специалисты. Дополнительные обстоятельства крушения устанавливаются.

В Южной Корее 6 апреля потерпел крушение вертолет, тушивший лесные пожары. Воздушное судно упало на гору в северо-западном районе Тэгу. В результате авиакатастрофы погибли три пассажира, а также пилот.