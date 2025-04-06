Пилот погиб при крушении вертолета во время тушения пожара в Южной Корее
При тушении лесного пожара в южнокорейском городе Тэгу на юго-востоке страны потерпел крушение пожарный вертолет, пилот погиб. Об этом 6 апреля сообщило агентство Yonhap со ссылкой на пожарную службу.
Согласно материалу, инцидент произошел в 15:41 по местному времени (09:41 мск). Воздушное судно упало на гору в северо-западном районе Тэгу.
2 апреля Yonhap сообщило, что число погибших из-за лесных пожаров в юго-восточных регионах Южной Кореи возросло до 31 человека. Уточнялось, что пожары повредили свыше 4 тыс. домов, около 2 тыс. сельскохозяйственных и животноводческих объектов, семь храмов и 986 иных сооружений. В результате в 11 регионах выжжено порядка 48 тыс. га лесов, без крова остались более 3 тыс. жителей.
Агентство Reuters 30 марта сообщило, что сильнейшие лесные пожары в Южной Корее могли начаться из-за проведения обряда на семейной могиле.