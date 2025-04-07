Количество погибших в крушении вертолета над Японским морем выросло до трех
Количество погибших в крушении вертолета спасательной службы Японии неподалеку от острова Цусима выросло до трех человек. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщает агентство NHK News.
Связь с вертолетом была потеряна, когда он перевозил пациентку с острова Цусимы в префектуре Нагасаки в больницу города Фукуока.
Трое из шести человек, находившихся на борту, включая пациентку, ее сына и врача, были признаны погибшими, сообщает агентство.
В настоящее время Береговая охрана Японии расследует подробности инцидента.
Ранее, 6 апреля, в Южной Корее потерпел крушение вертолет, тушивший лесные пожары. Воздушное судно упало на гору в северо-западном районе Тэгу, пилот при этом погиб.