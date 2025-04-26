В Кремле опровергли обсуждение авиасообщения с США на переговорах с Уиткоффом
Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между РФ и США не обсуждался на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом 26 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости».
«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли днем ранее в Кремле, их встреча продлилась три часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер обсудил с представителем США возобновление прямых контактов между Москвой и Киевом.
Как рассказал Песков, Уиткофф приезжает в РФ с посланиями от Трампа, а уезжает — с посланиями от Путина. Он отметил, что визиты спецпосланника Белого дома помогают донести до американцев позицию российской стороны.