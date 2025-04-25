Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины

Между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом состоялась трехчасовая конструктивная беседа. Об этом 25 апреля заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов. Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины», — уточнил Ушаков.

По словам помощника президента РФ, сегодняшняя встреча Путина с Уиткоффом символизирует союзничество России и США в борьбе с нацизмом.

«Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск», — сказал Ушаков.

О начале переговоров 25 апреля проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Позже в Telegram-канале Кремля появилось видео встречи российского лидера и Уиткоффа. Стороны начали с краткого обмена приветствиями на английском языке.

Перед встречей Уиткофф прогулялся по улице Старый Арбат в Москве в сопровождении спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, сообщил корреспондент «Известий».

22 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф прилетит в Россию на текущей неделе с целью продолжить переговоры с Путиным. Она также отметила, что спецпосланник президента США и сам глава страны Дональд Трамп считают, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине движутся в правильном направлении.

До этого встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Песков до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.